韓聯社：公調處凌晨抵達總統官邸 準備再執行逮捕令

韓聯社TV（Yonhap News TV）報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）派出的2輛車於今天凌晨抵達總統官邸，準備再次對總統尹錫悅執行逮捕令。

報導指出，「公調處（CIO）派出的2輛車已抵達總統官邸前方」。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，數小時後解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，據信之後一直躲在首爾市中心的官邸，不但拒絕調查人員傳喚，也拒絕被逮捕。這起戒嚴風波導致韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。

調查人員先前嘗試逮捕，但因總統衛戍人員阻撓而失敗。若調查人員順利對尹錫悅執行逮捕令，他將成為韓國史上第一位被捕的在位總統。