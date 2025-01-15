南韓檢警出動千人 今逮尹錫悅

南韓韓聯社等媒體報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警方計畫十五日清晨逮捕總統尹錫悅，且將出動一千多名警力進入總統官邸，比首次行動人力多八倍。

朝鮮日報報導，警方已經擬定一套詳細的作戰計畫，將出動一千多名警力潛入首爾市龍山區漢南洞的官邸，其中五百人打頭陣制伏官邸警護處指揮官，鎮壓官邸防衛力量後，再派五百人搜索與逮捕被控違法宣布戒嚴、涉嫌內亂罪的尹錫悅。

韓聯社報導，公調處、總統警護處與警方十四日首度進行三方會議，商議執行對尹錫悅的第二次逮捕行動。據說警方擔心進入官邸時發生流血衝突，下令如果有跡象顯示警護處將使用槍支，立即撤退到五十公尺外。警護處也表示「必須避免流血事件」而同意與檢警商議，但韓聯社說，雙方仍有意見分歧。

南韓代理總統崔相穆十三日說，國家機關切忌發生衝突，否則將造成憲政史上無可抹滅的傷痕，因此呼籲機構之間提前協商。

公調處表示，十四日已向負責總統官邸警衛的陸軍首都防衛司令部第五十五警衛團申請，讓檢警執行逮捕尹錫悅行動時進入官邸，對方隨後回復「批准進入」。

南韓法律規定，這支部隊隸屬於總統警護處，由警護處管理。尹錫悅辯護律師團則發布聲明，稱公調處申請區域是國家保安設施，警衛團無法發給許可，應向總統警護處申請。警護處表示，在總統官邸等特定區域，所有出入人員都必須向負責單位事前申請。韓聯社說，警護處很可能不准檢警入內，第二次逮捕行動能否成功仍是未知數。

本月三日公調處首度依據法院簽發的拘票，前往總統官邸逮捕尹錫悅，遭警護處抵抗。對峙五點五小時後，公調處無功而返，拘票於六日已過期。法院於七日晚間批准延長拘票，公調處表明「第二次逮捕行動將是最後一次」，表達勢在必行決心。

南韓憲法法院十四日還就尹錫悅彈劾案舉行首次庭審，尹錫悅稱因安全問題不便出席，首次開庭僅四分鐘就宣告結束。憲法法院代理院長文炯培說，下次庭審即使當事人未出席，也會進行審理程序。