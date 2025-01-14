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卡達稱以哈停火協議障礙已克服 傳以國將釋放千名巴囚

中央社／ 杜哈14日綜合外電報導

以哈戰爭調解方卡達表示，以色列巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯間，阻礙達成停火和人質交換協議的障礙已被克服。消息人士透露，以色列將釋放約千名巴人囚犯，交換33名人質。

法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在記者會中表示：「過去幾個月裡，（以哈）雙方存在一些未能化解的根本性和重大分歧，但在過去幾週的談判中，這些問題已成功解決。我們已突破阻礙協議達成的主要障礙，來到目前的階段。」

根據美聯社，協議可分成3階段。2名與哈瑪斯（Hamas）關係密切的巴勒斯坦消息人士今天告訴法新社，在第1階段的加薩停火協議中，以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，以交換33名人質。

其中1名消息人士表示：「以色列將釋放約1000名巴勒斯坦囚犯，其中包括幾名刑期較長的犯人。」1名以色列政府官員則表示，作為協議的第1個階段，「將會釋放數以百計恐怖分子」。

此外，哈瑪斯今天表示，期待在卡達首都杜哈進行的這一輪停火間接談判結束時，能達成「明確且全面的協議」。

哈瑪斯透過聲明表示，該組織已與其他巴勒斯坦派系領導人進行協商，「並向他們通報目前在杜哈進行的談判進展」。

聲明指出，協議的完成「已進入最後階段」，哈瑪斯「希望本輪談判能達成明確且全面的協議」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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