快訊

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名

DC漫畫「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）。 美聯社
英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）。 美聯社

英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）去年才被踢爆性侵犯多名女子，最近美媒又揭露更多受害者的經歷。他是美漫「睡魔」的故事作者，該書後來被改編為Netflix同名影集。

尼爾‧蓋曼代表作有「睡魔」（The Sandman）DC漫畫系列，並且著有「星塵」（Stardust）、「美國眾神」（American Gods）及「第十四道門」（Coraline）等暢銷小說。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，去年7月，英國新聞網站Tortoise Media踢爆兩名女子對蓋曼的性侵指控，並且發布題為「主人：對尼爾‧蓋曼的指控」（Master: the allegations against Neil Gaiman）的Podcast，一共6集。

上述Podcast報導了5名女性的指控。然而，其中數名女性只告知她們的名字未提姓氏，或是使用假名，以保護自己的身分。

美媒「紐約雜誌」（New York Magazine）最近發表題為「沒有安全詞」（There Is No Safe Word）的文章，記者訪談了8名女性，她們在面對蓋曼方面有著類似的經驗，其中4人也參與前述Podcast。

其中一名女性名為史嘉蕾．芭芙洛薇琪（ScarlettPavlovich），她於22歲時在紐西蘭結識蓋曼的前妻，後來充當兩人5歲孩子的保姆。

有一天，當芭芙洛薇琪等待孩子玩耍結束時，蓋曼讓她在花園內的浴缸裡洗澡。她指控，隨後他赤裸裸進入浴缸，要求她坐在他的大腿上，並對她進行了性侵犯。

芭芙洛薇琪回憶說，蓋曼以手指及性器官，碰觸她的胸部及臀部，要求她叫他「主人」，並要她「當個好女孩」。

還有一位女子名為卡洛琳（Caroline），選擇不揭露她的姓氏。

卡洛琳曾擔任蓋曼的家庭看護者，有時充當保姆，根據「紐約雜誌」，有一次她讀故事書給小孩聽，睡倒在蓋曼的床上，他回到家後擠上床，抓住她的手放在他的生殖器上，嚇得她跳到床外。

卡洛琳告訴「紐約雜誌」：「他分不清楚界限。我記得當時我覺得，他真的出了什麼問題。」

性侵 英國

延伸閱讀

英國軍情五處最新解密！宮中有蘇聯間諜 女王曾被蒙鼓裡

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命…下體驚現1物超詭異

英國拚AI 訂定五年計畫

相關新聞

英國軍情五處最新解密！宮中有蘇聯間諜 女王曾被蒙鼓裡

英國最近解密的文件揭露，已故英國女王伊麗莎白二世在世時，曾經未被告知她的藝術顧問布朗特過去是蘇聯間諜，因為王室官員不希望...

DC漫畫「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞

英國暢銷作家尼爾‧蓋曼（Neil Gaiman）去年才被踢爆性侵犯多名女子，最近美媒又揭露更多受害者的經歷。他是美漫「睡...

秘魯總統跑去整型「神隱2周」遭控擅離職守 檢方訊問4小時

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）2023年接受鼻部整型手術神隱2周引發爭議，她今天出面向檢察官說明當時缺...

南韓公調處稱取得官邸外圍出入許可 尹錫悅方急發聲明否認

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，將針對總統尹錫悅執行逮捕令的相關人員今天已經取得總統官邸外圍出入許可。但尹...

教宗方濟各自傳出版 揭成長軼事強調幽默感重要

教宗方濟各的自傳「希望」今天在全球超過80個國家出版，這是首度有教宗親自口述歷史、提供照片資料的自傳，教宗在自傳中細述許...

日本接待共軍東部戰區訪問團 行程含部隊交流

負責對台作戰的共軍東部戰區所組成的代表團，已經抵達日本展開訪問行程。日本內閣官房長官林芳正今天在例行記者會說明，「希望（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。