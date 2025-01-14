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南韓公調處稱取得官邸外圍出入許可 尹錫悅方急發聲明否認

中央社／ 首爾14日專電
南韓總統尹錫悅。法新社
南韓總統尹錫悅。法新社

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，將針對總統尹錫悅執行逮捕令的相關人員今天已經取得總統官邸外圍出入許可。但尹錫悅方取得相關公文指出，公調處並未取得許可，若強行進入官邸為違法行為。

公調處表示，為執行逮捕令的公調處所屬檢察官、搜查官，以及國家搜查本部、國防部調查本部所屬搜查官，今天向負責總統官邸外圍警衛工作的陸軍首都防衛司令部55警衛團申請官邸出入許可獲准。

根據韓國總統警衛法，55警衛團受警衛處指揮，負責總統官邸外圍警衛工作，韓國公調處和警方組成的聯合偵查組3日首次嘗試執行逮捕令時，就是在官邸外圍遭55警衛團阻擋。

韓聯社推測，若55警衛團允許聯合偵查組進入外圍大門，公調處可能在15日凌晨5時左右第2次嘗試執行逮捕令，但警衛處是否會讓聯合偵查組進入官邸內部仍是未知數。

甚至尹錫悅的辯護律師團稍早發布緊急聲明，稱公調處實際上並未取得出入許可，尹錫悅方公布的55警衛團公文中表示，因申請區域屬於軍事設施、同時也是國家保安設施警衛區域，警衛團無法發給許可，要求公調處向警衛處提出申請。

警衛處今天上午與公調處、警方共同發表聲明稱三方協議沒有特別進展；警衛處下午又發布聲明表示，在總統官邸等特定警衛區域，會根據現行規定應對違法行為，所有出入人員都必須向負責單位事前申請，聲明也表示，執行逮捕令時，無論什麼情況，警衛處都會盡全力防止發生物理衝突。

南韓 南韓戒嚴 官邸 尹錫悅

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