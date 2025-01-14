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菲律賓軍方：黃岩島填海為紅線 若侵犯將採緊急措施應處

中央社／ 馬尼拉14日專電

菲律賓軍方今天重申，在黃岩島填海建造人工島對菲律賓來說是一條「紅線」，中國若踩線，菲律賓將採取緊急措施應處。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）在記者會上說，菲律賓政府對南海爭議設下4條紅線，其中一條是不可在黃岩島填海建造人工島。

崔尼代說：「在黃岩島填海及建造任何設施，這是一條紅線，沒有商量的餘地。」

他補充，菲律賓軍方已設有適當緊急措施，一旦紅線被侵犯將會作出因應。

崔尼代並未透露另3條紅線，但他去年3月曾說，強行拖走部署在仁愛暗沙的擱淺登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），是菲律賓的另一條紅線。

排水量達1萬2000噸、有「怪物」之稱的中國5901號海警船，最近被菲律賓海岸防衛隊注意到已長駐在黃岩島海域，且巡邏範圍不斷靠近菲律賓呂宋島的三描禮士省（Zambales），使得黃岩島再次引起關注。

黃岩島距三描禮士省約120海里，菲律賓聲稱位於己方專屬經濟海域之內。

2012年，菲中公務船在黃岩島對峙，菲方撤離後，中方船艦進駐黃岩島潟湖，菲國就此失去黃岩島控制權。此後，菲方聲稱公務船不時在黃岩島海域遭中方「騷擾」，漁民也被驅趕。

菲律賓於2013年1月把南海爭議告上設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（PCA）。PCA於2016年7月裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，北京不接受也不承認仲裁結果。

另一方面，衛星照片發現，中國於2013年開始在南海區域大規模填海造島，並在人工島上安置軍事設施，包括飛彈系統與軍機跑道，當時就引起菲律賓及美、日等國關切。

去年4月，菲律賓再度懷疑中國欲在仙賓暗沙填海造島，派出海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRPTeresa Magbanua）長駐監看。馬格巴努亞號後因中國船艦衝撞及切斷補給，被迫返回母港。

菲律賓 黃岩島

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