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教宗方濟各自傳出版 揭成長軼事強調幽默感重要

中央社／ 羅馬13日專電
教宗方濟各的自傳「希望」在全球超過80個國家出版。 歐新社
教宗方濟各的自傳「希望」在全球超過80個國家出版。 歐新社

教宗方濟各的自傳「希望」今天在全球超過80個國家出版，這是首度有教宗親自口述歷史、提供照片資料的自傳，教宗在自傳中細述許多不為人知的軼事，並強調幽默感與常保喜樂之心是克服困難的良藥。

教宗方濟各（Pope Francis）自傳「希望」（Hope）的義大利文版內容多達400頁，撰寫時間長達6年，內容包括教宗兒時成長過程，以及教宗本身也是「移民後代」的故事。阿根廷籍的教宗具義大利血統，他的祖先移民至拉丁美洲。

傳記涵蓋教宗兒時、青少年、成年到擔任教宗的各時期軼事，教宗並在書中談到他對許多當代議題的觀點，諸如戰爭、教會與宗教的未來，以及社會政策、移民、環境危機、婦女、科技發展、性別等議題。

傳記的英文版在美國由藍燈書屋（Random House）出版，在英國由維京出版社（publisher Viking）負責；義大利文版由蒙達多利（Mondadori）公司出版。

義大利主教會議旗下報紙「未來報」（Avvenire）摘錄，教宗在自傳中描述，他的家庭教育很重視幽默感，即使經歷困難痛苦的環境，微笑也能讓人找到重回正軌的力量。教宗舉例，曾有人跟他分享有關信仰的笑話，說嘗試逗上帝開心是件好事，不過上帝無所不知，因此最後一定會被「破梗」，他認為這類幽默笑話對人的心理健康很有助益

教宗建議，要不惜代價避免沉溺於憂鬱當中。據他了解，許多歷任教宗都很愛開玩笑，例如已故教宗若望二十三世（Pope Giovanni XXIII）曾在演講中提到，「我曾在半夜思考一堆嚴重問題，決定隔天去向教宗報告，後來我一身冷汗驚醒，才想起我自己就是教宗。」

傳記透露，故教宗若望保祿二世（Pope GiovanniPaolo II）仍擔任樞機主教時，曾有一位年長拘謹的樞機主教責備他不應去滑雪、登山、騎自行車、游泳，認為從事這些活動有失身分，若望保祿二世俏皮回答「是您有所不知，這些活動在波蘭很受歡迎，有多達50%樞機主教熱衷此道。」其實當時波蘭僅有兩位樞機主教。

教宗認為，懂得自我解嘲是良藥，可以啟發他人、治癒自己，克服自戀的誘惑。

教宗以一則笑話說明自戀的危險，他表示，有個虛榮的耶穌會士因心臟病手術，他憂慮地問上帝自己是否大限已到，上帝回答他還能活40年，他就在醫院順便做了整容、植髮、抽脂等改造手術，結果他走出醫院時立刻被車撞死，他在上帝面前抗議「您不是說我還能活40年?」，上帝回應「哎呀抱歉，我沒認出是你。」

教宗 移民 義大利

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