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以色列擅將阿拉伯土地納入地圖 埃及譴責其心可議

中央社／ 開羅14日專電
以色列總理內唐亞胡。歐新社
以色列總理內唐亞胡。歐新社

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的加薩停火協議，有望近期達成。積極協調停火的埃及日前公開譴責以色列，稱以色列擅自將約旦、巴勒斯坦、黎巴嫩和敘利亞所屬的領土，劃入其官方最新發布的地圖中，其心可議。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部發表聲明指出，以色列官方在9日發布所謂的「歷史地圖」，並以此宣稱以色列對約旦、巴勒斯坦、黎巴嫩和敘利亞的領土擁有所有權。埃及外交和移民部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）對此表示譴責。

報導表示，埃及所屬的阿拉伯聯盟（Arab League）也聲明表示，以色列這份地圖公然違反國際合法的決議和法律，且會製造出一種捏造歷史，並將此做為合法事實進行宣傳的趨勢，

阿布德拉提9日和巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）代表團舉行會議，代表團以巴勒斯坦議會（Palestinian National Council）議長法圖（Rouhi Fattouh）為首。

會議中，阿布德拉提說，以色列此種擅自發布錯誤地圖的行爲令人可議，並表示埃及堅定支持「巴勒斯坦權力機構」（Palestinian Authority），也重申埃及反對任何將巴勒斯坦人從其土地驅逐的計畫。

阿布德拉提指出，埃及會盡全力繼續為加薩停火溝通，且在達成停火前，會確保向加薩走廊提供人道援助。

阿布德拉提最後強調，達成加薩停火協議的終極目標是，透過自1967年邊界建立以「東耶路撒冷」為首都的「巴勒斯坦國」，使其擁有一個獨立國家的身分，以永久且公正地解決巴勒斯坦危機。

巴勒斯坦權力機構目前是管轄約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，政府主席為巴勒斯坦解放組織內最大政黨「法塔赫」的領導人阿巴斯（MahmoudAbbas）。193個聯合國會員國中，有145國承認巴勒斯坦解放組織是巴勒斯坦人民的合法代表。

「法塔赫」（Fatah）阿拉伯文原意是「巴勒斯坦民族解放運動」（Palestine National LiberationMovement），1959年成立時也是武裝組織出身，但在1980年代後作風逐漸趨於溫和，主張承認以色列的存在，同意以和平方式解決衝突。

法塔赫與管轄加薩走廊的「哈瑪斯」屬敵對競爭關係。

以色列 哈瑪斯 地圖 埃及 沙烏地阿拉伯

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