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看好線上博弈合法 泰前總理戴克辛：大舉增加稅收

中央社／ 曼谷14日綜合外電報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）認為泰國政府應該推動線上博弈合法化。他表示，此舉可替政府增加高達1000億泰銖（約新台幣9556億元）歲入。

這位75歲前總理目前在政府中未任一官半職，卻是泰國政壇最具影響力人士之一，被視為38歲總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）背後的權力核心。貝東塔是戴克辛的么女。

泰國內閣昨天通過賭場合法化草案後數小時，戴克辛在曼谷一場活動中發表演說時表示，政府將提出管制線上博弈管道和徵稅等作法。

戴克辛指出：「泰國有200萬至400萬線上博弈使用者，儲蓄金額達3000億泰銖，每年輸贏金額約5000億泰銖…倘若我們可以課稅20%，每年可收取超過1000億泰銖。」

雖然大部分賭博形式在泰國都是非法的，賭博卻還是很普遍，戴克辛領導或支持的政府推動線上博弈合法化，以創造就業和促進觀光，主張可以成為政府稅收的大筆金錢白白損失。

戴克辛說，政府正在開發一種認證系統，對進入博弈網站進行控制，以防止未成年人使用，並可監控賭博成癮者。

戴克辛說：「我們會有一種像護照的作法，控制誰可以參與。」

戴克辛還以美國候任總統川普支持加密貨幣、提名倡議鬆綁加密貨幣管制的華盛頓律師艾特金斯（PaulAtkins）擔任證券管理委員會（SEC）主席為例，呼籲泰國金融機構對加密貨幣抱持更開放立場。

他表示，泰國的證管會必須採取更數位化作法，例如允許穩定幣的交易。穩定幣是一種有資產擔保的加密貨幣。

戴克辛說，泰國政府已經在研究利用加密貨幣作為一種支付方式，普吉島是可能試行地區。

他表示：「不會有風險，它只是世上的另一種貨幣。」

博弈 泰國 賭博

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