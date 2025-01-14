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秘魯總統跑去整型「神隱2周」遭控擅離職守 檢方訊問4小時

中央社／ 利馬13日綜合外電報導
秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。 美聯社
秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。 美聯社

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）2023年接受鼻部整型手術神隱2周引發爭議，她今天出面向檢察官說明當時缺席職位原因，堅稱那場手術是醫療行為，而不是美容。

法新社報導，現年62歲的博魯阿爾特在2023年7月消失的2周期間，沒有任命代理總統，而被控擅離職守。她今天接受檢察官訊問4小時，離開時對在外等待的記者不發一語。

一些秘魯國會議員要求博魯阿爾特應遭到免職，因為她沒有依法告知民眾自已缺席職位，也未將職權委託給國會。

但博魯阿爾特的團隊說，她當時是因為「呼吸問題」在首都利馬（Lima）的一家診所動鼻部整型手術，在住院復原期間透過視訊履行職務。

博魯阿爾特近幾個月來飽受爭議。檢察官還指控她收受勞力士手表和珠寶的賄賂，她也因為2022年反對她擔任總統的示威遭到鎮壓有50多人死亡，而正在受到調查。

博魯阿爾特原本是秘魯左派前總統卡斯蒂約（PedroCastillo）的副手，在卡斯蒂約試圖解散國會未果而遭到彈劾並入獄後，博魯阿爾特在2022年12月上台接替他的職位。

博魯阿爾特在國會中沒有自己的政黨，民調的不支持率更高達近95%。她的任期要到2026年7月才結束。

手術 整形 秘魯

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