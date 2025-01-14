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中國大陸海警船持續靠近菲岸巡邏 菲：企圖製造新現狀

中央社／ 馬尼拉14日專電

有「怪物」之稱的中國海警船巡邏範圍持續靠近菲律賓本土，菲律賓政府對此表示關切，認為中方企圖製造新現狀，已要求中方撤離這艘巨船，並提出外交抗議。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在記者會中表示，中國早在2012年實質控制黃岩島，在黃岩島海域構成「現狀」，最近又出動「怪物」不斷靠近菲律賓本土巡邏，企圖製造新的現狀。

馬拉雅說，「它距三描禮士省（Zambales）海岸線僅約77海里，令人關切。」

「怪物」是指中國5901號海警船，船長165公尺、排水量1萬2000噸，根據菲律賓海岸防衛隊（PCG）形容，是全世界外型最大的海警船。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在同一場記者會上表示，海警船不斷靠近菲律賓本土巡邏，是中方的新策略。

塔瑞耶拉說，過去中方一般只在爭議海域巡邏，以支援中國民兵船、阻撓菲方補給或是跟監菲船，但現在「中國海警的作法是有意為之，且集中在三描禮士省海岸特定距離的區域，介於60至90海里之間。」

他觀察，中國5901號海警船的巡邏範圍正是中國南海「十段線」的第四段線一帶，「企圖實現常態化的存在、改變現狀，將來就可說他們在這裡巡邏已行之有年。」

塔瑞耶拉說，菲律賓政府每天都在以無線電驅離中國海警船，要讓國際社會知道，菲律賓反對中方的行為。

另一方面，馬拉雅表示，菲律賓現派有兩艘海岸防衛隊船艦跟監中國5901號海警船。

馬拉雅並說，菲律賓外交部已向中國提出抗議，菲律賓國家海事委員會（National Maritime Council）也已要求中國撤走5901號海警船。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天表示，中國海警的「巡航執法」是「合理合法、無可非議」。

由於對南海的主權聲索區域重疊，菲律賓與中國之間的緊張關係，過去2年來不斷升高。

中國海警船 菲律賓

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