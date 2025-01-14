日本接待共軍東部戰區訪問團 行程含部隊交流
負責對台作戰的共軍東部戰區所組成的代表團，已經抵達日本展開訪問行程。日本內閣官房長官林芳正今天在例行記者會說明，「希望（交流）有助於地區的和平與穩定」。
日本朝日電視台報導，林芳正表示，昨天已經抵達日本的東部戰區代表團，計劃在日本訪問到17日，期間預計與防衛省及自衛隊幹部等交換意見，以及參訪自衛隊。這是日本與中國重啟部隊交流的一環。
林芳正也說：「希望在指揮官層級進行坦率的意見溝通，能促進相互理解與培養信任，（日方）認為這將有益於日中之間建立建設性且穩定的關係，且有助於地區的和平與穩定。」
法新社報導，他今天也解釋，日本防衛大臣中谷元與中國國防部長董軍2024年11月在寮國舉行會談時，雙方同意推動部隊交流，這次訪問行程是在那之後敲定的。
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