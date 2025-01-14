俄羅斯總理訪越南 討論落實能源與工業合作

俄羅斯總理米舒斯京今天抵達越南展開為期2天的訪問，在會談期間，越俄預計將就能源、交通運輸、工業等領域計畫的落實展開討論，會後將簽署一系列聯合文件。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）越文網報導，米舒斯京（Mikhail Mishustin）當地時間14日抵達越南首都河內市，此行將討論雙邊關係的各項議題，包括經貿、科技、文化、人文的交流與合作。

尤其重要的是，雙方將針對能源、交通運輸、工業、農業及其他領域計畫的落實進行討論。

米舒斯京預計將和越共中央總書記蘇林（ToLam）、越南國家主席梁強（Luong Cuong）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越南國會主席陳青敏（Tran Thanh Man）舉行會談和會見。會談後，雙方將簽署一系列聯合文件。

報導指出，越俄之間的經貿合作穩定發展中，2023年雙邊貿易額成長8.3%；2024年前9個月增加23.7%。

能源是重要的合作領域，對兩國具戰略意義，越蘇油汽聯營公司（Vietsovpetro）是主力企業，自1986年起已經生產近2.43億噸石油。俄羅斯汽車生產持續由俄國高爾基汽車製造集團（Gaz Group）在峴港（DaNang）設立的合資企業進行。越俄合資企業的部分產品並出口至鄰近國家。

民間往來方面，2023年有12.5萬人次的俄國旅客造訪越南；2024年前10個月，俄國赴越南旅客人次增加至17.7萬人次。

雙方這次將特別注重落實俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2024年6月訪問越南時所達成的各項協議。當時普亭逐一和越南的高層領導人會談並通過數個文件，包括「關於進一步深化全面戰略合作夥伴關係」的聯合聲明。