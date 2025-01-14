聽新聞
0:00 / 0:00
尹錫悅未出席！首場彈劾聽證會3分鐘結束
南韓總統尹錫悅去年底遭國會表決彈劾，憲法裁判所14日正式召開首場聽證會，在被告尹錫悅出於安全考量未出席情況下，聽證會在3分鐘內火速結束。
NEWS1報導，憲法裁判所於14日下午2時（台灣時間1時），開始針對彈劾尹錫悅首場辯論聽證會。
會議開始，憲法裁判所所長文炯培（音譯）先說明大法官一致駁回提議大法官鄭桂善（音譯）迴避的要求，以及聽證會日期異議。
接著，文炯培表示，由於被告尹錫悅未出席，辯論正式於下午2時3分結束。
南韓國會去年12月14日通過尹錫悅彈劾案，憲法裁判所隨即受理，並敲定於今年1月14日舉行首場聽證會，其餘4場分別在1月16日、1月21日、1月23日及2月4日。
尹錫悅最初曾於5日表示出席首場聽證會表達立場，不過其辯護律師尹甲根後續表示，由於安全考量將不出席。
南韓媒體報導，尹錫悅可能會出席1月21日第三場聽證會，不過隨著公調處將在15日執行第二次逮捕行動，尹錫悅是否有機會出席聽證會仍是未知數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言