尹錫悅未出席！首場彈劾聽證會3分鐘結束

南韓總統尹錫悅去年底遭國會表決彈劾，憲法裁判所14日正式召開首場聽證會，在被告尹錫悅出於安全考量未出席情況下，聽證會在3分鐘內火速結束。

NEWS1報導，憲法裁判所於14日下午2時（台灣時間1時），開始針對彈劾尹錫悅首場辯論聽證會。

會議開始，憲法裁判所所長文炯培（音譯）先說明大法官一致駁回提議大法官鄭桂善（音譯）迴避的要求，以及聽證會日期異議。

接著，文炯培表示，由於被告尹錫悅未出席，辯論正式於下午2時3分結束。

南韓國會去年12月14日通過尹錫悅彈劾案，憲法裁判所隨即受理，並敲定於今年1月14日舉行首場聽證會，其餘4場分別在1月16日、1月21日、1月23日及2月4日。

尹錫悅最初曾於5日表示出席首場聽證會表達立場，不過其辯護律師尹甲根後續表示，由於安全考量將不出席。

南韓媒體報導，尹錫悅可能會出席1月21日第三場聽證會，不過隨著公調處將在15日執行第二次逮捕行動，尹錫悅是否有機會出席聽證會仍是未知數。