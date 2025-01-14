日本專家示警：南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高

日本宮崎縣外海日向灘昨天發生規模6.6地震，專家研判可能是去年8月地震的餘震。另一位專家認為南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，呼籲對象地區民眾平日做好防災準備。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣外海日向灘昨天晚間發生地震，除了在宮崎縣觀測到最大震度5弱搖晃外，也在宮崎縣與高知縣分別觀測到最高約20公分的海嘯。

儘管氣象廳昨天晚間結束調查後不認為需要採取特別的防災因應措施，但考量到未來30年內發生南海海槽巨大地震的機率為70%到80%，呼籲民眾認知到何時發生大規模地震都不足為奇，應在平日做好地震防災準備。

讀賣新聞報導，日向灘曾在2024年8月8日發生規模7.1地震，當時被發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」。氣象廳表示，這次日向灘地震震源比去年更靠西側，也就是更靠近宮崎縣陸地。

專精地震學的京都大學助理教授山下裕亮說，去年地震發生後，附近地震活動頻繁，而在板塊邊界未破裂處可能成為這次的震源。他認為昨天的地震可能是去年地震的餘震。

日向灘發生規模7等級地震的週期為每20年到30年，山下說，「如果這次地震發生在四國地方或紀伊半島外海，就有必要強化警戒，但這次地震距離較遠，不太可能誘發南海海槽地震」。

另外，參與設計臨時情報制度的名古屋大學名譽教授福和伸夫說，「如同氣象廳等單位所言，大家可以照常生活，不僅是正常通勤或通學，也包括旅遊等在內」。

但福和也說，「南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，重點在於大家利用這次機會再度確認疏散路線並固定好家中家具等，強化因應地震的日常防災準備」。

TBS電視台報導，昨天這起地震發生後，氣象廳晚間繼去年8月後第2次發布「南海海槽地震臨時情報 調查中」，調查是否與巨大地震有關。

調查結果顯示未達發布「注意巨大地震」標準，氣象廳表示「並非是比平常更可能發生新的巨大地震的現象」，因此在約兩小時後結束調查。

不過，氣象廳地震火山部地震火山技術及調查課長束田進也說，「希望大家留意南海海槽何時發生地震都不足為奇，請大家平日就對地震發生確實做好相關準備」。