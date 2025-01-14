快訊

明年春節沒9連休？ 她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

日本專家示警：南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本宮崎縣外海昨（13日）發生規模6.6強震。圖／取自USGS網站
日本宮崎縣外海昨（13日）發生規模6.6強震。圖／取自USGS網站

日本宮崎縣外海日向灘昨天發生規模6.6地震，專家研判可能是去年8月地震的餘震。另一位專家認為南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，呼籲對象地區民眾平日做好防災準備。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣外海日向灘昨天晚間發生地震，除了在宮崎縣觀測到最大震度5弱搖晃外，也在宮崎縣與高知縣分別觀測到最高約20公分的海嘯。

儘管氣象廳昨天晚間結束調查後不認為需要採取特別的防災因應措施，但考量到未來30年內發生南海海槽巨大地震的機率為70%到80%，呼籲民眾認知到何時發生大規模地震都不足為奇，應在平日做好地震防災準備。

讀賣新聞報導，日向灘曾在2024年8月8日發生規模7.1地震，當時被發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」。氣象廳表示，這次日向灘地震震源比去年更靠西側，也就是更靠近宮崎縣陸地。

專精地震學的京都大學助理教授山下裕亮說，去年地震發生後，附近地震活動頻繁，而在板塊邊界未破裂處可能成為這次的震源。他認為昨天的地震可能是去年地震的餘震。

日向灘發生規模7等級地震的週期為每20年到30年，山下說，「如果這次地震發生在四國地方或紀伊半島外海，就有必要強化警戒，但這次地震距離較遠，不太可能誘發南海海槽地震」。

另外，參與設計臨時情報制度的名古屋大學名譽教授福和伸夫說，「如同氣象廳等單位所言，大家可以照常生活，不僅是正常通勤或通學，也包括旅遊等在內」。

但福和也說，「南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高，重點在於大家利用這次機會再度確認疏散路線並固定好家中家具等，強化因應地震的日常防災準備」。

TBS電視台報導，昨天這起地震發生後，氣象廳晚間繼去年8月後第2次發布「南海海槽地震臨時情報 調查中」，調查是否與巨大地震有關。

調查結果顯示未達發布「注意巨大地震」標準，氣象廳表示「並非是比平常更可能發生新的巨大地震的現象」，因此在約兩小時後結束調查。

不過，氣象廳地震火山部地震火山技術及調查課長束田進也說，「希望大家留意南海海槽何時發生地震都不足為奇，請大家平日就對地震發生確實做好相關準備」。

南海 地震 日本

延伸閱讀

西藏大地震後 13日晚間發生連兩餘震規模5左右

宮崎強震「釋放11顆原子彈能量」 專家示警：規模7地震機率提高5倍

日宮崎縣發生規模6.9地震 氣象廳發布海嘯警報估高度約1公尺

西藏地震後6天 陸官方發布十一世班禪確吉杰布誦經祈福照

相關新聞

明晨2次逮捕尹錫悅人力增8倍！南韓公調處擬出動千名警力

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警方計畫15日清晨逮捕總統尹錫悅，且將出動1000多名警力進入總統官邸，比首次行動...

宮崎強震「釋放11顆原子彈能量」 專家示警：規模7地震機率提高5倍

日本宮崎縣外海昨天發生芮氏規模6.9強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模6.9強震「相當於11顆原子彈釋放...

尹錫悅未出席！首場彈劾聽證會3分鐘結束

南韓總統尹錫悅去年底遭國會表決彈劾，憲法裁判所14日正式召開首場聽證會，在被告尹錫悅出於安全考量未出席情況下，聽證會在3...

日本專家示警：南海海槽巨大地震發生可能性確實逐漸升高

日本宮崎縣外海日向灘昨天發生規模6.6地震，專家研判可能是去年8月地震的餘震。另一位專家認為南海海槽巨大地震發生可能性確...

北韓再度試射飛彈 專家：疑向川普釋訊息

根據南韓合同參謀本部說法，北韓今天朝東部海域發射多枚短程彈道飛彈。有專家認為，這可能是平壤當局對即將上任的美國總統川普政...

韓憲法法院開審彈劾案 尹錫悅不出席

韓國總統尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後被彈劾停職。憲法法院今天開始審理彈劾案，將考慮是否剝奪他的總統職務，而尹錫悅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。