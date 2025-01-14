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海底電纜遭破壞 波羅的海北約成員共商安全

中央社／ 赫爾辛基14日綜合外電報導

俄羅斯疑似破壞海底電纜後，波羅的海周邊的北大西洋公約組織（NATO）成員今天在赫爾辛基（Helsinki）集會，共商強化海域安全。

法新社報導，智庫芬蘭國際事務研究所（FinnishInstitute of International Affairs）研究員薩卡（IroSarkka）表示，預計會中將宣布北約新的巡邏任務，監視海底、海面與海面上空的活動。

近幾個月來，波羅的海多條海底電訊與電力電纜遭切斷，專家和政界人士指責俄羅斯策劃了一場混合戰爭。

海底電纜遭破壞可歸咎於一支「影子艦隊」，它通常是老舊艦艇且所有者不透明。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這些船隻被用來運輸遭禁運的原油與石油產品。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天在歐洲議會發表演說時強調，必須明確表明「這類敵對行動」與這類努力「不會得不到回應」。

呂特說：「我們還將加強北約在當地的軍事存在，當然也將討論影子艦隊及其對應措施，我們正作出回應，並持續確保沒有國家能利用或控制我們的基礎設施，破壞我們的社會。」他還補充說他將出席會議。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）共同主持這場會議。史塔布辦公室在一份聲明中表示，今天的會議將著重在討論「加強北約在波羅的海的存在，以及如何面對俄羅斯影子艦隊帶來的威脅」。

史塔布還承諾「採取必要措施，確保關鍵的水下基礎設施安全」。

預計丹麥、德國、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典的領袖以及歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）將出席會議。

繼芬蘭與愛沙尼亞之間的海底電纜疑遭破壞之後，北約在2024年12月底表示，將會增加在當地的存在，但尚未宣布正式行動。

俄羅斯 北約 芬蘭

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