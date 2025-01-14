北韓再度試射飛彈 專家：疑向川普釋訊息
根據南韓合同參謀本部說法，北韓今天朝東部海域發射多枚短程彈道飛彈。有專家認為，這可能是平壤當局對即將上任的美國總統川普政府發出訊息。
法新社報導，北韓今天進行試射，適逢日本外務大臣岩屋毅在南韓會晤多位高階官員，尋求在川普下週重返白宮之前推升日韓雙邊關係。
南韓合同參謀本部表示，北韓上午9時30分左右自江界市一帶發射多枚短程彈道飛彈，飛行250多公里後落入東海（日本海）。
部分專家表示，今天的試射行動有可能意在向川普政府傳達訊息。
首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）說：「這可能是針對美國。這或許是意在川普2.0政府走馬上任前施壓。」
脫北者出身的「世界朝鮮問題研究所」（WorldInstitute for North Korean Studies）所長安燦一（AhnChan-il）則告訴法新社，北韓「似是趕在川普政府上任之前強調存在感」。
鑒於南韓總統尹錫悅因戒嚴風波遭到彈劾停職，憲法法院今天開始審理彈劾案，安燦一表示，北韓最新試射行動也可能是「利用首爾本身的動盪來破壞南韓的穩定」。
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