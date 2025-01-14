快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

北韓再度試射飛彈 專家：疑向川普釋訊息

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
北韓6日才發射一枚中長程彈道飛彈，那是今年首度發射飛彈。法新社
北韓6日才發射一枚中長程彈道飛彈，那是今年首度發射飛彈。法新社

根據南韓合同參謀本部說法，北韓今天朝東部海域發射多枚短程彈道飛彈。有專家認為，這可能是平壤當局對即將上任的美國總統川普政府發出訊息。

法新社報導，北韓今天進行試射，適逢日本外務大臣岩屋毅在南韓會晤多位高階官員，尋求在川普下週重返白宮之前推升日韓雙邊關係。

南韓合同參謀本部表示，北韓上午9時30分左右自江界市一帶發射多枚短程彈道飛彈，飛行250多公里後落入東海（日本海）。

部分專家表示，今天的試射行動有可能意在向川普政府傳達訊息。

首爾北韓大學院大學（University of North KoreanStudies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）說：「這可能是針對美國。這或許是意在川普2.0政府走馬上任前施壓。」

脫北者出身的「世界朝鮮問題研究所」（WorldInstitute for North Korean Studies）所長安燦一（AhnChan-il）則告訴法新社，北韓「似是趕在川普政府上任之前強調存在感」。

鑒於南韓總統尹錫悅因戒嚴風波遭到彈劾停職，憲法法院今天開始審理彈劾案，安燦一表示，北韓最新試射行動也可能是「利用首爾本身的動盪來破壞南韓的穩定」。

北韓 南韓 川普 彈道飛彈

延伸閱讀

川普關稅戰逼近 中國創紀錄順差臨挑戰

AI晶片股遭拜登出口管制令重擊 接著可望迎來「川普救市行情」

川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源

格陵蘭總理：願與美國在防禦、採礦領域加深合作

相關新聞

明晨2次逮捕尹錫悅人力增8倍！南韓公調處擬出動千名警力

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警方計畫15日清晨逮捕總統尹錫悅，且將出動1000多名警力進入總統官邸，比首次行動...

宮崎強震「釋放11顆原子彈能量」 專家示警：規模7地震機率提高5倍

日本宮崎縣外海昨天發生芮氏規模6.9強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模6.9強震「相當於11顆原子彈釋放...

北韓再度試射飛彈 專家：疑向川普釋訊息

根據南韓合同參謀本部說法，北韓今天朝東部海域發射多枚短程彈道飛彈。有專家認為，這可能是平壤當局對即將上任的美國總統川普政...

韓憲法法院開審彈劾案 尹錫悅不出席

韓國總統尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後被彈劾停職。憲法法院今天開始審理彈劾案，將考慮是否剝奪他的總統職務，而尹錫悅...

南韓訂1月27日為臨時假日 刺激內需、鼓勵國內旅遊

由於民生內需持續衰退，韓國政府今天通過將農曆新年連假前的1月27日指定為臨時國定假日，今年新年連假將達6天，呼籲民眾多在...

富人雇私人消防員、自設消防栓 洛杉磯野火燒出階級戰火

洛杉磯野火無差別襲擊，不分貧富都慘遭祝融，不過有些富豪還是享有更多保障，他們透過業主或保險公司雇用私人消防員，可享優先救災或預先做好防災工作，有些豪宅甚至自備私人消防栓。不過，這次洛杉磯野火有五處野火同時肆虐，在救災資源嚴重不足的情況下，只為特定對象服務的私人消防員雖然搶手，卻也成為民怨的眾矢之的。美國消防員有45%是私人聘用，他們為什麼存在？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。