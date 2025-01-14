南韓訂1月27日為臨時假日 刺激內需、鼓勵國內旅遊

由於民生內需持續衰退，韓國政府今天通過將農曆新年連假前的1月27日指定為臨時國定假日，今年新年連假將達6天，呼籲民眾多在國內旅遊、振興內需。

韓國政府在今天在國務會議中通過此案，代理總統兼企劃財政部長崔相穆表示，希望藉由這次長假讓民眾得以好好休息，也鼓勵民眾積極進行國內旅遊及消費，促進內需景氣。

他指出，韓國內需景氣長期不振，導致經濟狀況惡化，雇佣市場也不樂觀，對此向國民表達歉意，希望這次農曆新年連假能為韓國經濟注入新動能。

韓國今年原定農曆新年連假為28至30日，加上27日臨時國定假日及之前的週末，這次連假共計6天，若民眾在31日請休，連同下一週週末共可休9天。

為帶動內需成長，韓國政府先前也公布一系列新年連假措施，包括27日至30日農曆新年假期所有高速公路免收通行費，27日至31日間KTX及SRT等鐵路班次回程車票可享30%至40%優惠，開放地方政府、公家機關停車場等。