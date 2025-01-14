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韓憲法法院開審彈劾案 尹錫悅不出席

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。法新社
南韓總統尹錫悅。法新社

韓國總統尹錫悅去年12月初短暫宣布戒嚴，隨後被彈劾停職。憲法法院今天開始審理彈劾案，將考慮是否剝奪他的總統職務，而尹錫悅不會出席。

尹錫悅上月3日突然宣布戒嚴，數小時後解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，據信之後一直躲在首爾市中心的官邸，不但拒絕調查人員傳喚，也拒絕被逮捕。這起戒嚴風波導致韓國陷入數十年來最嚴重的政治危機。

憲法法院就尹錫悅彈劾案排定5次開庭的日期，首場預定今天下午2時（台灣時間下午1時）召開，其餘分別排在本月16日、21日、23日和2月4日舉行。

法律專家說，法院將針對兩個問題做出判決，一是尹錫悅宣布戒嚴是否合憲；二是如果違法，是否構成叛亂行為。

自去年12月14日受理當天算起，法院應在180天內就尹錫悅是否確實違反憲法和戒嚴法做出判決。

尹錫悅的法律團隊說，基於安全考量，尹錫悅不會出席首場庭審，一旦解決安全問題，他之後願意出席。

此外，韓國高級公職人員犯罪調查處和警方組成的聯合偵查組正準備再次逮捕尹錫悅。調查人員先前嘗試逮捕，但因總統衛戍人員阻撓而失敗。

若調查人員成功執行逮捕令，尹錫悅將是韓國第一位被捕的在位總統。

南韓 尹錫悅 彈劾案

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