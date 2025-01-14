明晨2次逮捕尹錫悅人力增8倍！南韓公調處擬出動千名警力

洛杉磯野火無差別襲擊，不分貧富都慘遭祝融，不過有些富豪還是享有更多保障，他們透過業主或保險公司雇用私人消防員，可享優先救災或預先做好防災工作，有些豪宅甚至自備私人消防栓。不過，這次洛杉磯野火有五處野火同時肆虐，在救災資源嚴重不足的情況下，只為特定對象服務的私人消防員雖然搶手，卻也成為民怨的眾矢之的。美國消防員有45%是私人聘用，他們為什麼存在？

2025-01-14 10:30