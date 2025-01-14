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明晨2次逮捕尹錫悅人力增8倍！南韓公調處擬出動千名警力
南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警方計畫15日清晨逮捕總統尹錫悅，且將出動1000多名警力進入總統官邸，比首次行動人力多8倍。
朝鮮日報報導，警方已經擬定一套詳細的作戰計畫，將出動1000多名警力潛入首爾市龍山區漢南洞的官邸，其中500人打頭陣制伏官邸的警護處指揮官，鎮壓官邸的防衛力量後，再派另500人搜索與逮捕尹錫悅的任務。
韓聯社稍早報導，公調處、總統警護處與警方14日首度進行三方會議，商議執行對總統尹錫悅的第二次逮捕行動。據說警方擔心進入官邸時發生流血衝突，下令如果有跡象顯示警護處將使用槍支，立即撤退到50公尺外。
本月3日公調處首度依據法院簽發的拘票，前往總統官邸逮捕尹錫悅，遭警護處抵抗。對峙5.5小時後，公調處無功而返，拘票於6日已過期。
法院於7日晚間批准延長拘票，公調處揚言「這將是第二次，也是最後一次逮捕行動」，表達勢在必行的決心。
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