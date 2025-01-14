德軍事基地屢現不明無人機 當局調查俄國間諜

德國警方今天表示，當局正在調查最近在兩個軍事設施上空發現無人機事件；俄羅斯入侵烏克蘭，使德國對間諜活動處於戒備狀態。

綜合法新社和路透社報導，德國南部巴伐利亞邦警方表示，他們正與檢察官一起調查多起無人機飛越曼興（Manching）和多瑙河畔諾伊堡（Neuburg an derDonau）軍事設施的事件。

警方昨天發現有多達10架無人機在曼興一處安全軍事區內飛行，此區設有一座軍用機場，也是空中巴士公司（Airbus）開發歐洲戰機（Eurofighter）的地方。

去年12月16日和18日以及耶誕節凌晨，目擊者也在同一地點看到幾架無人機。

去年12月19日，多瑙河畔諾伊堡空軍基地上空也出現3架無人機。

這兩個位於殷戈城（Ingolstadt）以南的地點相距約20公里。

警方表示，當局對這些事件展開「廣泛調查」，包括部署直升機，「因為在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的背景下，不能排除（德國）軍事設施和國防企業遭無人機監視的可能性」。

不過，警方迄今尚未確認誰在操控無人機。

德國聯邦刑事警察局（Bundeskcriminalamt）去年12月對相關業者提出警告，其員工和承包商中可能存在俄羅斯破壞分子。俄羅斯否認這類指控。

調查人員指出，近幾個月來，在軍事設施、液化天然氣和石油碼頭、海港和物流公司等地點發生一連串未經授權的無人機飛越事件，這些都是俄羅斯國家行為者涉嫌破壞的例子。

德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）說，俄羅斯對西方目標的破壞行為，最終可能促使北大西洋公約組織（NATO）考慮援引北約第5條共同防禦條款發動反擊。

該條款規定，如果北約成員國受到攻擊，其他成員國有義務協助因應。