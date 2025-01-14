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準備逮捕尹錫悅！公調處、警護處對峙後首談判 協商二次行動
韓聯社報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）、總統警護處與警方14日首度進行三方會議，商議執行對總統尹錫悅的第二次逮捕行動。
韓國日報報導，警護處相關人士14日上午表示，「已確認三方會議正在進行中」，此次會議由警方向警護處和公調處發函召開。
南韓代理總統崔相穆甫於13日強調，國家機關切忌發生衝突，否則將造成憲政史上無可抹滅的傷痕，進而呼籲機構之間提前協商；警護處也表示「必須避免流血事件」而接受會議提議。
公調處3日首度依據法院簽發拘票，前往尹錫悅所在首爾漢南洞官邸進行逮捕，當時遭遇警護處抵抗，雙方對峙5.5小時後，公調處無功而返，隨後拘票於6日過期。
法院於7日晚間批准延長拘票，公調處揚言「這將是第二次，也是最後一次逮捕行動」，表達勢在必行的決心。
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