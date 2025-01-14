將再執行拘留…南韓總統幕僚長：可考慮安排尹錫悅在第三場所受訊

韓聯社14日報導，南韓總統秘書室室長（幕僚長）鄭鎮碩14日發文強調，總統尹錫悅的自衛權應得到保障。總統室做好同警察、高級公職人員犯罪調查處（公調處）對話的準備，可以考慮安排尹錫悅在第三場所受訊或接受有關方的到府調查。

在南韓警方和公調處即將對尹錫悅再次執行拘留的情況下，鄭鎮碩向國民呼籲應保障尹錫悅的自衛權。鄭鎮碩說，最令人擔憂的是，警方在執行拘留的過程中有可能與警衛處人員發生肢體衝突；國家機關之間的衝突無法仲裁，也不可協調，數千名市民在官邸前熬夜守護總統。如果警察和市民發生衝突，可能會發生無法想像的悲劇。

鄭鎮碩指出，現在能夠阻止這場衝突的只有代總統崔相穆，並強調警方和警衛處應該服從崔相穆的指揮和要求。

分析家指出，尹錫悅已遭停權，警衛處除了正副處長，中階幹部以下人心浮動，因為他們已無法定義務保護尹錫悅，還有可能被控妨礙公務。