快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

將再執行拘留…南韓總統幕僚長：可考慮安排尹錫悅在第三場所受訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

韓聯社14日報導，南韓總統秘書室室長（幕僚長）鄭鎮碩14日發文強調，總統尹錫悅的自衛權應得到保障。總統室做好同警察、高級公職人員犯罪調查處（公調處）對話的準備，可以考慮安排尹錫悅在第三場所受訊或接受有關方的到府調查。

在南韓警方和公調處即將對尹錫悅再次執行拘留的情況下，鄭鎮碩向國民呼籲應保障尹錫悅的自衛權。鄭鎮碩說，最令人擔憂的是，警方在執行拘留的過程中有可能與警衛處人員發生肢體衝突；國家機關之間的衝突無法仲裁，也不可協調，數千名市民在官邸前熬夜守護總統。如果警察和市民發生衝突，可能會發生無法想像的悲劇。

鄭鎮碩指出，現在能夠阻止這場衝突的只有代總統崔相穆，並強調警方和警衛處應該服從崔相穆的指揮和要求。

分析家指出，尹錫悅已遭停權，警衛處除了正副處長，中階幹部以下人心浮動，因為他們已無法定義務保護尹錫悅，還有可能被控妨礙公務。

南韓 尹錫悅 崔相穆 警察

延伸閱讀

尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

韓民調62%贊成罷免尹錫悅、59%促逮捕 尹律師回應了

質疑公調處堅持逮捕「帶政治目的」 尹錫悅方：戒嚴不是失敗

韓高規格維安 傳尹錫悅「過得挺好」與6狗5貓安然度日

相關新聞

將再執行拘留…南韓總統幕僚長：可考慮安排尹錫悅在第三場所受訊

韓聯社14日報導，南韓總統秘書室室長（幕僚長）鄭鎮碩14日發文強調，總統尹錫悅的自衛權應得到保障。總統室做好同警察、高級...

尼加拉瓜列為旅遊必訪地點 紐約時報挨批

紐約時報（New York Times）日前公布2025年全球52個最值得造訪的旅遊地點。而在國際上因迫害人權宗教，獨裁...

不只鈴木汽車傳婿不傳子 京都商人愛生女最怕笨蛋兒子

把襲位傳給子嗣是人之常情，找專業經理人助拳也是現代的經營哲學。日本前五大車廠、鈴木汽車則是靠「女婿」撐起一片天。鈴木家的女婿、掌權逾40年的鈴木修生前曾千方百計安排下一位女婿接班，遲不交棒給兒子。國外學者研究日本家族企業文化，發現女婿還真的是最會幫公司賺錢的繼承人。

拖時間？尹錫悅方對憲法法院庭審提異議 若接受恐延長彈劾案審理日程

南韓總統尹錫悅的辯護律師團在以審判進行中為由拒絕公調處執行逮捕令同時，今天又對憲法法院將舉行的停審提出異議、並要求一名參...

日宮崎縣發生規模6.9地震 氣象廳發布海嘯警報估高度約1公尺

日本NHK報導，日本九州宮崎縣當地時間13日晚間9時19分左右發生芮氏規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣...

支持尹錫悅青年組「白骨團」提內戰 惹議仍拒改名

一個自稱「反共青年團」的尹錫悅支持者團體日前表示，其轄下包括以與過去鎮壓民主運動部隊同名的「白骨團」，還在記者會中提及內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。