伊朗總統17日訪俄羅斯 與普亭簽署全面戰略夥伴條約

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭與伊朗總統裴澤斯基安將於17日在俄國舉行會談，會後將簽署彼此期盼已久的全面戰略夥伴條約。

路透社報導，克里姆林宮指出，兩國領導人將討論進一步擴大雙邊關係的選項，包括在貿易、投資、運輸、物流和人道等領域。

克里姆林宮還說，普亭（Vladimir Putin）與裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將討論區域和國際議題。

俄羅斯自從2022年2月對烏克蘭發動全面侵略戰爭以來，便與伊朗、北韓等敵視美國的國家培養更緊密關係。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2024年10月已透露，莫斯科與德黑蘭有意簽署戰略夥伴條約，內容包括更密切的防務合作。

美國2024年9月指控伊朗提供短程彈道飛彈給俄羅斯用於打擊烏克蘭，並對其指稱涉及運送伊朗武器的船隻和企業實施制裁。德黑蘭則否認提供飛彈給莫斯科。