濟州航空空難死傷慘 當局年底前改善機場航向台結構

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

韓國濟州航空班機去年12月因滑出跑道，撞上置放引導降落天線的結構體而爆炸起火造成慘重傷亡，韓國國土交通部今天表示，計劃月底前制定改善措施，並於今年內完成改善工作。

路透社報導，自從濟州航空波音737-800型客機在韓國西南部的務安機場撞毀以來，韓國國土交通部一直在調查各家航空公司與各機場的安全情況，並於今天宣布將採取行動改善「航向台」結構體。

韓國國土交通部發聲明說，發現包括務安在內的7個國內機場，以混凝土或鋼構而構築的土墩或基座，有必要改良。

韓國國土交通部還說，本月底前將制定改善這些結構體的措施，並預定於今年底前完成改善的工作。

飛航安全專家批評務安機場土墩的建置，並說土墩可能導致飛機撞毀時死亡人數增加。這架失事的濟州航空班機原本搭載181人，僅兩人倖存。

針對國內使用波音737-800型客機的6家航空公司，韓國政府也完成檢查，並發現若干業者違規，包括超過飛行前後的檢查時長，以及沒有遵守解決飛機缺陷或乘客登機的流程。

韓國國土交通部的聲明說，1月13日至21日也將就韓國的主要機場設施，執行特別安全檢查；國土交通部發布的另一份聲明說，務安機場將延長關閉至1月19日。

交通部 機場

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