中國軍方阿根廷設太空觀測站 美國憂成潛在軍事威脅

西班牙文媒體報導，中國軍方旗下機構在阿根廷內烏肯省營運的太空觀測站不僅享有治外法權，也可能具備軍民雙重用途。儘管中方稱其主要目的為科學研究，仍在阿國及美國引起國安擔憂。

西文媒體「新聞報」（La Prensa）報導，這座中國稱為「內烏肯深空站」的太空站造價約5000萬美元，由中國港灣工程公司於2014至2017年間在阿根廷西北部內烏肯省（Neuquén）建造。其法律基礎為阿國前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernández）在任內簽署的合作協議。

在2012年，中國衛星發射測控系統部（CLTC）分別與阿根廷國家太空活動委員會（CONAE）、內烏肯省政府簽署建造太空站的協議。

新聞報指出，CLTC是中國人民解放軍轄下機構，且內烏肯太空站是北京唯一設在海外的這類基地，是中國發展其野心勃勃太空計畫的關鍵。

太空站所有活動多年來都蒙上一層神秘面紗，且如同大使館，沒有中國同意，阿根廷當局不可進入。太空站實際上享有治外法權，阿國媒體稱它「和北京一樣是中國領土」。

前內烏肯省議員克雷特曼（Beatriz Kreitman）曾告訴「阿根廷新聞週刊」（Newsweek Argentina）：「我認為這非常嚴重。讓渡土地、交出主權是非常嚴重的事，我們甚至沒向他們收一毛稅。更糟的是，我們完全不知道基地裡發生了什麼事。」

中國內烏肯太空站最重要的設備，是一個寬35公尺、高48公尺，重達約450公噸的巨型太空天線，可與中國衛星連結。

新聞報表示，這座太空站顯然具軍民兩用的可能性。除了中國公布的用途，天線可用於蒐集各種資訊，也能監視其他國家的軍事或太空通訊。

前美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）去年3月向美國國會議員解釋，為何這座中國太空站令人深感憂心。

根據美國有線電視新聞網西班牙語頻道（CNN enEspañol），李察遜談到內烏肯太空站「提供解放軍在全球進行太空追蹤及監控的能力」，而這可能轉化為支援中國監控、追蹤及選擇美軍目標的全球軍事能力。

李察遜去年4月訪問阿根廷時，再次提及為何中國太空站令人憂心。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的右派親美政府因此派遣一個官方委員會前往視察，但根據媒體報導，這支代表團並未觀察到軍事或間諜活動。

儘管如此，李察遜造訪阿根廷時對內烏肯太空站的評論仍在華府迴響。當時她指出，這座太空站能為中國發揮的作用，以及它打擊美國盟友和夥伴的能力，令她感到擔憂。