日本執政黨幹事長率團訪中 可望見王滬寧、王毅
日本執政聯盟自民黨及公明黨的幹事長（相當於秘書長）率團今天抵達中國北京，將出席時隔7年的日中執政黨交流機制會議。一行明天可能與中共中央政治局常務委員王滬寧、中國外交部長王毅舉行會談。
日本放送協會（NHK）報導，自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁今天率日本執政黨代表團一行12人於下午將近1時（台灣時間正午）抵達北京，預計在北京停留3天，明天出席中日執政黨交流機制會議。
日中執政黨交流機制會議成立於2006年，上一次於2018年10月舉行。
預料日方將在會議上提出中國重啟進口日本水產品、釋放遭中國羈押的日本公民等要求。此外，日方也將針對北韓頻繁試射彈道飛彈等因應對策與中國進行討論，並探討如何促進日中兩國交流等。
日中雙方正在磋商安排明天日本訪中團與中共第4號人物、中共中央政治局常委王滬寧、中國外交部長王毅舉行會談。
日本外務大臣岩屋毅去年12月才訪問中國，這次日本執政黨希望透過政黨間的對話，協助政府推動外交，以改善日中關係。
日本讀賣新聞報導，森山與西田9日到首相官邸（行政中心）拜會首相石破茂。石破茂對兩人表示，「希望日中之間能累積各層面的交流」。
報導說，日中之間的關係長年仰賴自民黨前幹事長、前眾議員二階俊博建立人脈，二階去年10月退出政壇，中日擔憂兩國的議員（國會）外交衰退。
這次森山、西田所率領的訪中團成員當中，自民黨幹事長代行（代理）福田達夫、副幹事長加藤鮎子，兩人的父親曾是協助日中友好的政治人物，因此自民黨幹部期待培養日中友好的新世代人脈。
不過，中國海警船三番兩次地入侵釣魚台海域（日本稱尖閣諸島）「領海」，加強威壓式的行徑；此外，中國針對重啟日本水產品、釋放羈押的日本公民等問題遲未解決。對於這次訪中團，有自民黨資深人士酸說：「只是做做戲展現友好，不能說是議員外交。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言