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日宮崎縣晚間發生規模6.9地震 海嘯警報發布估高度1公尺

日宮崎縣發生規模6.9地震 氣象廳發布海嘯警報估高度約1公尺

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本九州宮崎縣當地時間13日晚間9時19分左右發生芮氏規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣外海日向灘。圖／擷取自YouTube
日本九州宮崎縣當地時間13日晚間9時19分左右發生芮氏規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣外海日向灘。圖／擷取自YouTube

日本NHK報導，日本九州宮崎縣當地時間13日晚間9時19分左右發生芮氏規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣外海日向灘。日本氣象廳也對宮崎縣和高知縣發布海嘯警報，預估海嘯高度約1公尺。

NHK指出，宮崎市、宮崎縣高鍋町和宮崎縣新富町測得最大震度為5弱，而宮崎縣部分地區、福岡縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣及鹿兒島縣最大震度為4級。

NHK 日本 海嘯

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