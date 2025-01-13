日宮崎縣發生規模6.9地震 氣象廳發布海嘯警報估高度約1公尺
日本NHK報導，日本九州宮崎縣當地時間13日晚間9時19分左右發生芮氏規模6.9地震，震源深度約30公里，震央位於宮崎縣外海日向灘。日本氣象廳也對宮崎縣和高知縣發布海嘯警報，預估海嘯高度約1公尺。
NHK指出，宮崎市、宮崎縣高鍋町和宮崎縣新富町測得最大震度為5弱，而宮崎縣部分地區、福岡縣、佐賀縣、熊本縣、大分縣及鹿兒島縣最大震度為4級。
めちゃくちゃ揺れた— もっさぁぁん (@GK5_4043) January 13, 2025
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