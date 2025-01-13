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日本油輪觸礁後漏油 事發一週後被拖抵函館港

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本一艘油輪本月6日在北海道函館市沿岸觸礁後，油槽受損導致重油外洩。觸礁事件經過一週後，這艘船今天已被拖抵函館港，日本海巡單位也派人登船調查。

日本北海道放送（HBC）報導，函館海上保安部指出，油輪「三和丸」（SANWA MARU）本月6日傍晚突然改變航道，朝函館市的惠山岬方向移動，且並未放慢速度。

日本朝日電視台報導，海上保安部也稱，在「三和丸」觸礁前，曾派海上保安部的人用無線電示警，但是未獲得回應，直到觸礁前沒多久才連繫上「三和丸」，但仍無法阻止船隻觸礁。

由於「三和丸」的航海相關儀器並未出現異常，函館海上保安部正在調查船隻的安全管理制度是否發生問題。

「北海道新聞」報導，「三和丸」的排水量3919公噸，為總部位於愛媛縣金治市的「和光汽船」所擁有，船上11名船員無人受傷。

函館海上保安部在這艘船觸礁後的2天，也就是本月8日接獲「三和丸」通報稱，「燃料槽破損，重油外洩」，當時「三合丸」為此在船隻附近設置圍油欄，不過仍有部分重油流到圍油欄外。

「三合丸」裝載共380萬公升的煤油與輕油，並未外洩。

北海道 日本 海巡

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