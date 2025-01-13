捷克對俄羅斯啤酒出口增長27% 引波蘭媒體譴責

儘管西方國家因俄烏戰爭對俄羅斯實施制裁，捷克對俄羅斯的啤酒出口量在2023年仍增長27%。波蘭媒體批評捷克啤酒廠將利益置於道德之上，然而，部分捷克啤酒廠則強調它們遵守出口禁令，並將出口增長歸因於第三方轉售。

據捷克媒體Expat.cz報導，自俄烏戰爭以來，儘管西方國家對俄羅斯實施相關制裁，捷克啤酒廠仍增加對俄羅斯的啤酒出口。

捷克統計局（CZSO）的數據顯示，2023年1月至10月期間，捷克對俄羅斯的啤酒出口量年增27%，達到3萬3100噸，相當於近6200萬杯500毫升啤酒，總價值逾8.19億克朗（約新台幣11.03億元）。

德國仍然是俄羅斯啤酒的主要供應國，儘管對俄出口減少24%，2023年同期出口量達10萬5300噸；捷克啤酒出口量排名第2；中國則上升至第3，出口量增長1.6倍，達2萬9800噸。

隨著西方國家繼續實施制裁，俄羅斯將貿易機會轉向「友好」國家，特別是中國，而俄羅斯啤酒廠則努力適應出口市場的萎縮。

中國在俄羅斯市場的影響力日益增強，目前已擴展至啤酒進口，俄羅斯最大啤酒廠Baltika正在打造針對中國消費者的品牌。

俄羅斯入侵烏克蘭與相關制裁大幅改變貿易流向，一些歐洲國家已終止與俄羅斯的聯繫，例如丹麥啤酒廠完全停止對俄羅斯出口；另一方面，立陶宛、比利時、波蘭等國則維持對俄出口量。

啤酒是捷克的重要出口商品，2023年俄羅斯是捷克啤酒第3大出口市場，僅次於德國與斯洛伐克。

Trinity Bank首席經濟學家科萬達（Lukáš Kovanda）對捷克新聞社表示：「儘管有入侵和制裁，捷克對俄羅斯啤酒出口達創紀錄的數字，接近10億克朗（約新台幣13.46億元）。」

關於捷克對俄羅斯啤酒出口量增長，波蘭大報「共和報」（Rzeczpospolita）批評：「捷克啤酒廠沒有道德顧慮，始終將利益放在首位，不管是賺取誰的錢。」

在報導發表後，捷克啤酒廠聲稱，它們並未直接向俄羅斯出口啤酒。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，啤酒廠已停止向俄羅斯出口啤酒，並將啤酒出口增長歸因於第三方轉售。

捷克主要啤酒生產商如皮爾森（Pilsner UrquellBrewery）和百爺啤酒（Budweiser Budvar）強調它們嚴格遵守出口禁令。

代表24家啤酒廠的「捷克啤酒與麥芽製造商聯盟」（Czech Union of Breweries and Maltsters,）也表示，聯盟成員不會向俄羅斯出口啤酒。

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