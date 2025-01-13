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支持尹錫悅青年組「白骨團」提內戰 惹議仍拒改名

中央社／ 首爾13日專電
一個自稱「反共青年團」的尹錫悅支持者團體日前表示，其轄下包括以與過去鎮壓民主運動部隊同名的「白骨團」，還在記者會中提及內戰可能，引發爭議，但今天表示拒絕改名。圖為南韓總統尹錫悅。法新社
一個自稱「反共青年團」的尹錫悅支持者團體日前表示，其轄下包括以與過去鎮壓民主運動部隊同名的「白骨團」，還在記者會中提及內戰可能，引發爭議，但今天表示拒絕改名。圖為南韓總統尹錫悅。法新社

一個自稱「反共青年團」的尹錫悅支持者團體日前表示，其轄下包括以與過去鎮壓民主運動部隊同名的「白骨團」，還在記者會中提及內戰可能，引發爭議，但今天表示拒絕改名。

這個自稱反共青年的團體，9日在執政黨國民力量所屬立委金玟甸幫助下在國會舉行記者會，當天身著便服、頭戴白色安全帽出現，這也是他們在總統官邸附近活動時的著裝，與過去威權時代鎮壓平民的部隊「白骨團」相同。

比起特定部隊名稱，「白骨團」更接近於過去遭鎮壓民眾對輕裝鎮暴警察的統稱，這類輔警與一般身著完整裝備的鎮暴警察不同，通常穿著牛仔外套、牛仔褲等便服及白色安全帽，便於衝進示威人群中制伏示威者，曾經由具武術資格的警察、特種部隊士兵、海兵隊搜索隊員等各種武力值較高的人組成，在1980、90年代是鎮壓民主運動的要角之一。

事隔多年重新「現身」的白骨團在記者會中表示，「武裝警察特攻隊加入嘗試逮捕現職總統的行動中，擴大為內戰的可能性非常高」，強烈要求當局停止這種強制逮捕行動。

他們說明所屬團體的正式名稱為「反共青年團」，在總統官邸前頭戴白色安全帽的「總統尹錫悅守備隊」則為其轄下團體「白骨團」，都是為與支持逮捕尹錫悅的團體抗衡的青年組成，日後將持續在官邸周邊進行監視活動。

由於團體名稱及記者會發表內容太過聳動，引發在野黨大力抨擊，各黨紛紛表示「難以想像在南韓首任總統李承晚政權下存在的政治流氓白骨團，竟然會在2025年重新出現」、「你們不知道白骨團在大韓民國代表什麼意義嗎」，連國民力量也與其劃清界線。

但該團體今天發布聲明，表示會繼續以「白骨團」的名稱活動，聲稱「白骨團精神比起需要掩蓋、羞恥的部分，更多的是值得驕傲、必須傳承下來的精神」，強調不會用暴力的方式，只是傳承白骨團精神。

聲明也對相關爭議提出說明，指白骨團名稱起源於1952年，當時是為爭取由人民投票直接選出總統，而非國會議員內部選舉；並稱李承晚是為與反對總統直選制的國會對抗才實施戒嚴，白骨團在「沉醉於社會主義革命運動的學生示威」中，扮演保護平民的角色。

對於這次風波，金玟甸已公開道歉，解釋自己是在總統官邸附近的集會現場被年輕人的熱情感動，才接受這次要求、協助安排記者會，但反而讓支持尹錫悅的青年族群感到不舒服，覺得心情沉重。共同民主黨等6個在野黨已提案要求將金玟甸除名。

尹錫悅 記者會 青年

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