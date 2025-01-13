快訊

饗饗疑食物中毒案近60人送醫 完整補償方案出爐

菲首都150萬人集會 籲優先國事而非罷免副總統

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓宗教團體「基督堂教會」（INC）今天在馬尼拉灣畔舉行「和平集會」，呼籲政治人物優先處理更重要的國事，而非專注於罷免副總統薩拉．杜特蒂，警方估計有150萬人參加。

昨天傍便開始有INC信徒從呂宋島各地湧入馬尼拉灣畔的季里諾檢閱台（Quirino Grand Stand）廣場，截至今天下午，人潮已擴散到週邊的黎薩公園（RizalPark）。

集會者身穿白衣，手持寫有「國家優先、而非私利」、「團結為國」等標語，呼籲政治人物停止內鬥，勿再推進罷免薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的程序，齊心專注於國家發展，改善人民生活。

現年45歲的裘邦尼（Jobani）向中央社表示，大家忍著高溫聚集在這裡，只希望告訴政府民眾希望國家團結與平和，優先處理更重大的問題。

遠自外省前來的左安（Joan）說，他支持總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的說法，不要推動罷免薩拉，因為一旦進入國會議程，其他重大事務將會被擱置。

小馬可仕與薩拉去年決裂，9月時眾議院開始調查薩拉的辦公室經費流向，被薩拉斥為「政治迫害」。

薩拉去年11月聲稱有人欲對她不利，且已找好殺手，一旦自己遇剌，就會有人去追殺小馬可仕等3人作為報復，這使得兩家族的衝突進一步白熱化。此後，接連有3個民間團體向眾議院遞狀彈劾薩拉，罪名聚焦於不當使用機密費。

小馬可仕則表態不支持彈劾薩拉，認為這只是浪費時間，並不能改善人民的生活，說法獲基督堂教會贊同。

基督堂教會教會發言人札巴拉（Edwil Zabala）說，如果國家持續陷於內鬥，許多更重要的問題將無法解決，民眾希望政治人物能聽進小馬可仕的話。

菲律賓將於今年5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的12席、眾議院全部300餘席、地方政府首長及地方議會成員，以及南部莫洛國自治區（BangsamoroAutonomous Region）議會成員。

觀察人士說，今天這場集會將使政治人物對於是否支持彈劾薩拉，做更謹慎的考慮。

基督堂教會號稱在全菲律賓有280萬至300萬名信徒，坊間印象是他們多會聽從教會高層的建議投票。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）去年12月針對2160名成年人進行的調查，有41%的受訪者支持彈劾薩拉、35%反對、19%未能決定，另有5%對事件不清楚。

菲律賓眾議院將於2月7日休會，準備期中選舉事宜。支持彈劾者擔心，若走正常程序，包括委員會聽證及大會表決等，恐怕來不及把彈劾案送進參議院繼續審理，因此正尋求1/3的眾議員背書，直接把彈劾案保送參議院。

小馬可仕 菲律賓 薩拉

延伸閱讀

日鐵欲收購美鋼受阻 石破茂要求拜登釋疑

林俊憲籲罷免成案全黨投入 徐巧芯酸不敢從頭支持罷免

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

相關新聞

馬斯克旗下星鏈衛星網路 在非洲五國比當地電信業者更便宜

馬斯克的星鏈（Starlink）是全球主要衛星網路供應商之一，在全球100多國提供網路服務。最新研究顯示，星鏈在非洲部分...

支持尹錫悅青年組「白骨團」提內戰 惹議仍拒改名

一個自稱「反共青年團」的尹錫悅支持者團體日前表示，其轄下包括以與過去鎮壓民主運動部隊同名的「白骨團」，還在記者會中提及內...

印度總理莫迪為戰略隧道剪綵 助印軍部署鄰中國邊境

印度總理莫迪今天為一條具有戰略意義的喜馬拉雅公路隧道舉行通車儀式，新德里如今可不受天候影響，北向通往與對手中國及巴基斯坦...

德極右領袖角逐總理 揚言「關國門」、重啟核電

距離德國國會大選倒數六周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉...

不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，...

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

新敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。