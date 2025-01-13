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印尼強調未因金磚放棄傳統外交原則 智庫：闡釋不足

中央社／ 記者李宗憲雅加達13日專電

印尼外交部日前強調加入金磚國家並非放棄積極、自由外交原則，但仍無法消除外界對是否選邊站疑慮。印尼智庫表示，政府未對外交原則做詳細解釋，因此總被認為是錯誤解讀。

印尼上週成為金磚國家（BRICS）成員國，外界擔憂印尼加入後，可能偏離其自由、積極的外交政策。該政策允許印尼不與任一大國結盟，也使印尼不受任何軍事條約約束。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）今天舉行記者會，回應外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）日前發表的年度演說。學者認為，印尼政府未針對外交政策中的自由、積極原則做出詳細說明，因此常誤解該原則。

蘇吉歐諾10日首次發表年度外交政策演說，他說印尼加入金磚國家並非是要改變印尼的國際地位，而是凸顯其自由、積極的外交政策。

印尼戰略與國際問題研究中心國際關係主任麗娜（Lina Alexandra）今天說：「我們無法清楚看到新政府是如何詮釋自由、積極原則，而這也是我們原本期待（了解的），因我們往往看到是（政府）對其原則的錯誤解讀。」

麗娜指出，近來有批評印尼政府似乎放棄自由、積極的外交原則，這是因爲蘇吉歐諾對該外交原則解釋不足。

麗娜補充，「自由和積極」常被當成一個目標，但應被作為印尼執行外交政策所須遵守的原則。

印尼戰略與國際問題研究中心研究員曼特（AndrewW Mantong）則在記者會上，呼籲政府須為加入金磚國家後計劃實施的內容做準備。

他舉例，例如印尼加入金磚國家後的計畫為何，是否想成為聯合國安理會理事國，又或是金磚國家中的開發中國家代表。

曼特說：「加入金磚國家和其他組織只是次要問題，主要是印尼的利益和議程是什麼，以及我們想在總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府領導下，建立一個什麼樣的世界。」

印尼 外交部 記者會

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