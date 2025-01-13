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印度軍方：無計劃縮減北部邊界冬季部署軍隊人數

中央社／ 新德里13日綜合外電報導

印度陸軍參謀長德威維迪（Upendra Dwivedi）今天表示，目前並無打算在冬季縮減北部邊境部署軍隊數量。他還說，將根據與中國的談判結果調整夏季部署計畫。

路透社報導，德威維迪在新德里告訴媒體記者，「在冬季部署期間，軍隊人數會減少。因此，至少在冬季戰略中，我們並無計劃裁減駐軍。」

至於夏季部署計畫，德威維迪表示，「我們將根據那時的談判和會議次數來進行評估。」

新德里和北京已於去年10月就喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決損害2個亞洲大國雙邊關係、長達4年的軍事對峙。

中國外交部發言人林劍去年10月22日在例行記者會上表示，近期中印雙方透過外交和軍事管道就邊境問題保持密切溝通，並已就相關問題達成解決方案，中方對此給予正面評價，下一步將與印方一起落實解決方案。

在此之前，兩國經常互相指控對方試圖奪取彼此未定邊界「實際控制線」沿線的領土。

印度、中國邊防人員於2020年5月互控對方違反邊境協議，因此在拉達克（Ladakh）對峙。兩國士兵同年6月在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，隨後雙方在多處駐軍對峙，邊境的緊張關係一直延續到去年10月才出現重大轉圜。

印度 新德里 關係

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