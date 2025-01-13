馬斯克旗下星鏈衛星網路 在非洲五國比當地電信業者更便宜

馬斯克的星鏈（Starlink）是全球主要衛星網路供應商之一，在全球100多國提供網路服務。最新研究顯示，星鏈在非洲部分國家的收費，比當地電信網路更便宜。

科技媒體Rest of World分析顯示，星鏈在非洲16個國家提供網路服務，其中至少有五個國家，包括肯亞、迦納、辛巴威、莫三比克、維德角共和國，星鏈月費比當地固網者的方案更低廉。

星鏈在非洲各國收費不一，肯亞為10美元、史瓦帝尼為50美元，最便宜的費率落在每月28~34美元。星鏈在迦納費用為當地電信商的一半。

星鏈2023年6月在肯亞推出以來，顛覆了當地網路服務業。星鏈網速快、偏遠地區覆蓋率廣，價格又極為便宜，一年後晉身該國第十大網路業者，用戶超過8,000人。傳統電信業者Safaricom等雖然市占名列前茅，但開始下砍價格、增加網速應戰。

網路通訊一般由地面的網路服務商提供，透過光纖網路和基地台傳送訊號。但許多地方缺乏基礎設施，讓衛星網路供應商有了切入點。

肯亞電信大廠Safaricom，在鄉村訊號不穩、收費高昂，讓星鏈成了鄉間居民的頭號選擇。波羅托住在首都奈洛比，他厭倦回老家時網路不穩，去年8月改用星鏈，省下不少時間和金錢。星鏈在肯亞極受歡迎，由於網路超載，該公司去年11月在大都市停止接收新客戶。