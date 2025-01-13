快訊

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

輝達總部落腳「南港調車場」？ 台鐵董座杜微開口了

馬斯克旗下星鏈衛星網路 在非洲五國比當地電信業者更便宜

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
研究顯示，星鏈在非洲部分國家的收費，比當地電信業者更便宜。美聯社
研究顯示，星鏈在非洲部分國家的收費，比當地電信業者更便宜。美聯社

馬斯克的星鏈（Starlink）是全球主要衛星網路供應商之一，在全球100多國提供網路服務。最新研究顯示，星鏈在非洲部分國家的收費，比當地電信網路更便宜。

科技媒體Rest of World分析顯示，星鏈在非洲16個國家提供網路服務，其中至少有五個國家，包括肯亞、迦納、辛巴威、莫三比克、維德角共和國，星鏈月費比當地固網者的方案更低廉。

星鏈在非洲各國收費不一，肯亞為10美元、史瓦帝尼為50美元，最便宜的費率落在每月28~34美元。星鏈在迦納費用為當地電信商的一半。

星鏈2023年6月在肯亞推出以來，顛覆了當地網路服務業。星鏈網速快、偏遠地區覆蓋率廣，價格又極為便宜，一年後晉身該國第十大網路業者，用戶超過8,000人。傳統電信業者Safaricom等雖然市占名列前茅，但開始下砍價格、增加網速應戰。

網路通訊一般由地面的網路服務商提供，透過光纖網路和基地台傳送訊號。但許多地方缺乏基礎設施，讓衛星網路供應商有了切入點。

肯亞電信大廠Safaricom，在鄉村訊號不穩、收費高昂，讓星鏈成了鄉間居民的頭號選擇。波羅托住在首都奈洛比，他厭倦回老家時網路不穩，去年8月改用星鏈，省下不少時間和金錢。星鏈在肯亞極受歡迎，由於網路超載，該公司去年11月在大都市停止接收新客戶。

星鏈 網路 肯亞

延伸閱讀

川普政府可望開大門？未來搭星艦出國旅行不是夢

貝佐斯、馬斯克太空熱戰 藍源首次發射新旗艦火箭

英媒：馬斯克密謀拉下英相 推翻工黨扶植右翼勢力

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

相關新聞

馬斯克旗下星鏈衛星網路 在非洲五國比當地電信業者更便宜

馬斯克的星鏈（Starlink）是全球主要衛星網路供應商之一，在全球100多國提供網路服務。最新研究顯示，星鏈在非洲部分...

德極右領袖角逐總理 揚言「關國門」、重啟核電

距離德國國會大選倒數六周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉...

不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，...

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

新敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

南韓流感大爆炸！肺炎相關死者遽增 殯儀館火葬場「一位難求」

韓聯社報導，南韓去年底流感疫情升溫，加上肺炎相關死者激增，導致殯儀館、火葬場一位難求，家屬不得不只能選擇停靈。

尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

朝鮮日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）13日證實，已經向國防部與總統警護處發送配合協助公文。法律人士認為，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。