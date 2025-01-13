快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

盼刺激觀光經濟 泰國內閣通過賭場合法化草案

中央社／ 曼谷13日專電

泰國內閣會議今天通過賭場合法化草案，泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，這份草案還必須送交國會通過。

吸引國際觀光客以刺激觀光和經濟，一直是泰國政府的主要政策目標，泰國前總理賽塔（SretthaThavisin）執政時期的內閣，曾通過一份研議在泰國設置賭場的評估報告，新總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）上任後，決定延續這個政策方向。

賭博在泰國是非法行為，合法的只有少數政府允許的活動，如賽馬或樂透，但看準博弈產業合法化後帶來的龐大收益及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議今天通過財政部提出的綜合型娛樂設施商業法（Entertainment Complex Business Act）草案。

泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合型的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，這份草案還必須送交國會通過。

貝東塔在內閣會議後表示，這項政策可以刺激經濟、觀光、投資和就業，將為泰國帶來更多稅收和收入；財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，財政部預估這項政策可以增加5%到10%觀光客人次，增加觀光收入約1200億泰銖（約新台幣1140億元）到2200億泰銖之間，增加9000個到1萬5000個工作機會。

根據草案，如果泰國賭博合法化，將只能在賭場內進行，線上賭博仍然是非法，屆時還將設置進入賭場的規定，例如年齡門檻及入場費5000泰銖；如果有負債狀況的人無法進入賭場；民眾若因賭博行為為家裡帶來麻煩，家屬可向相關單位通報，讓這名民眾無法再進入賭場內。

綜合型娛樂設施會設在交通便利的地方，一旦選定位置，政府會根據周遭狀況決定是否要建設其他設施，例如主題公園、會展中心或是室內體育場等。

經營綜合型娛樂設施必須是登記資本額至少百億泰銖的有限公司，取得經營執照的價格是50億泰銖，每年另繳10億泰銖，執照一次可取得30年，到期後最長可再延長10年。

不過民間並非沒有反對聲音，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）多名學者曾發表聯合聲明，反對泰國設立賭場。聲明指出，設立賭場的缺點大於優點，賭博產業並不會產出經濟產品，所以經濟學者從來不認為賭博是一種經濟活動，他們不認同政府聲稱賭博產業可刺激經濟發展的說法。

泰國 賭博 賭場

延伸閱讀

原想海撈一筆？陳奕迅取消泰國演唱會 疑園區計劃曝光：很多傻白甜、多進貨

電詐「泰」嚇人中客怯步 導遊懟王星：沒長腦連累人

營救被拐12港人 保安局率隊赴泰國 受害家屬「看到曙光」

男神發福大崩壞！2PM泰國王子尼坤「臉腫一圈炸出雙下巴」拜年 粉絲驚呼：認不出

相關新聞

尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

朝鮮日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）13日證實，已經向國防部與總統警護處發送配合協助公文。法律人士認為，這...

德極右領袖角逐總理 揚言「關國門」、重啟核電

距離德國國會大選倒數六周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉...

不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，...

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

新敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

南韓流感大爆炸！肺炎相關死者遽增 殯儀館火葬場「一位難求」

韓聯社報導，南韓去年底流感疫情升溫，加上肺炎相關死者激增，導致殯儀館、火葬場一位難求，家屬不得不只能選擇停靈。

川普喊話要買讓格陵蘭身價暴漲 當地人看到獨立契機？

美國總統當選人川普揚言要買下丹麥的自治領地格陵蘭，丹麥回應說格陵蘭是非賣品，而即使丹麥願意賣，以格蘭陵享有的自治權，已非丹麥一方可決定。格陵蘭究竟要獨立、歸屬於丹麥或美國，還得由格陵蘭人自己決定，他們的意向如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。