盼刺激觀光經濟 泰國內閣通過賭場合法化草案

泰國內閣會議今天通過賭場合法化草案，泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，這份草案還必須送交國會通過。

吸引國際觀光客以刺激觀光和經濟，一直是泰國政府的主要政策目標，泰國前總理賽塔（SretthaThavisin）執政時期的內閣，曾通過一份研議在泰國設置賭場的評估報告，新總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）上任後，決定延續這個政策方向。

賭博在泰國是非法行為，合法的只有少數政府允許的活動，如賽馬或樂透，但看準博弈產業合法化後帶來的龐大收益及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議今天通過財政部提出的綜合型娛樂設施商業法（Entertainment Complex Business Act）草案。

泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合型的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，這份草案還必須送交國會通過。

貝東塔在內閣會議後表示，這項政策可以刺激經濟、觀光、投資和就業，將為泰國帶來更多稅收和收入；財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）表示，財政部預估這項政策可以增加5%到10%觀光客人次，增加觀光收入約1200億泰銖（約新台幣1140億元）到2200億泰銖之間，增加9000個到1萬5000個工作機會。

根據草案，如果泰國賭博合法化，將只能在賭場內進行，線上賭博仍然是非法，屆時還將設置進入賭場的規定，例如年齡門檻及入場費5000泰銖；如果有負債狀況的人無法進入賭場；民眾若因賭博行為為家裡帶來麻煩，家屬可向相關單位通報，讓這名民眾無法再進入賭場內。

綜合型娛樂設施會設在交通便利的地方，一旦選定位置，政府會根據周遭狀況決定是否要建設其他設施，例如主題公園、會展中心或是室內體育場等。

經營綜合型娛樂設施必須是登記資本額至少百億泰銖的有限公司，取得經營執照的價格是50億泰銖，每年另繳10億泰銖，執照一次可取得30年，到期後最長可再延長10年。

不過民間並非沒有反對聲音，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）多名學者曾發表聯合聲明，反對泰國設立賭場。聲明指出，設立賭場的缺點大於優點，賭博產業並不會產出經濟產品，所以經濟學者從來不認為賭博是一種經濟活動，他們不認同政府聲稱賭博產業可刺激經濟發展的說法。