日本外相將訪南韓 深化安全合作
日本外務大臣岩屋毅今天將前往南韓，加強日、韓這兩個東亞鄰國與其共同盟友美國之間的安全合作，目的在對抗中國日益壯大的地區實力。
路透社報導，日本政府表示，這將是7年來日本外務大臣首次訪問南韓並與南韓外長舉行雙邊會談。東京表示，岩屋毅也將與南韓代理總統崔相穆會面。
日本政府的新聞稿指出，「鑑於當前的戰略環境」，岩屋毅此行盼能「再次確認」日、韓兩國關係的重要性，兩國也將持續協調包括北韓問題在內的政策。
在南韓總統尹錫悅被彈劾引發政治動盪之際，深化三邊安全合作可能會更加困難。
1月20日川普將接任美國總統，意味2023年制定美、韓、日三方安全合作協議的最初領導人拜登、尹錫悅和日本前首相岸田文雄，屆時全都不再掌權。
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）卸任前於10日在東京舉行記者會時表示：「三方將繼續前進，真正的問題是三邊能否蓬勃發展，這需要付出努力，來培育和發展。」
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