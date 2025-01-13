快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

日本外相將訪南韓 深化安全合作

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本外務大臣岩屋毅今天將前往南韓，加強日、韓這兩個東亞鄰國與其共同盟友美國之間的安全合作，目的在對抗中國日益壯大的地區實力。

路透社報導，日本政府表示，這將是7年來日本外務大臣首次訪問南韓並與南韓外長舉行雙邊會談。東京表示，岩屋毅也將與南韓代理總統崔相穆會面。

日本政府的新聞稿指出，「鑑於當前的戰略環境」，岩屋毅此行盼能「再次確認」日、韓兩國關係的重要性，兩國也將持續協調包括北韓問題在內的政策。

在南韓總統尹錫悅被彈劾引發政治動盪之際，深化三邊安全合作可能會更加困難。

1月20日川普將接任美國總統，意味2023年制定美、韓、日三方安全合作協議的最初領導人拜登、尹錫悅和日本前首相岸田文雄，屆時全都不再掌權。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）卸任前於10日在東京舉行記者會時表示：「三方將繼續前進，真正的問題是三邊能否蓬勃發展，這需要付出努力，來培育和發展。」

南韓 日本 美國

延伸閱讀

「中國製造2025」上路後 中韓雙邊貿易從互補變競爭

陰陽菜單又一樁 東京新榮記疑歧視中客 網轟「漢奸」

就要秀給南韓客看？上海豪車隊頻「炸街」車主回應了

日本覆面系歌手Yuika二十歲生日首次露臉 2/5將發新曲〈おくすり〉

相關新聞

尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

朝鮮日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）13日證實，已經向國防部與總統警護處發送配合協助公文。法律人士認為，這...

德極右領袖角逐總理 揚言「關國門」、重啟核電

距離德國國會大選倒數六周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉...

不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，...

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

新敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

南韓流感大爆炸！肺炎相關死者遽增 殯儀館火葬場「一位難求」

韓聯社報導，南韓去年底流感疫情升溫，加上肺炎相關死者激增，導致殯儀館、火葬場一位難求，家屬不得不只能選擇停靈。

川普喊話要買讓格陵蘭身價暴漲 當地人看到獨立契機？

美國總統當選人川普揚言要買下丹麥的自治領地格陵蘭，丹麥回應說格陵蘭是非賣品，而即使丹麥願意賣，以格蘭陵享有的自治權，已非丹麥一方可決定。格陵蘭究竟要獨立、歸屬於丹麥或美國，還得由格陵蘭人自己決定，他們的意向如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。