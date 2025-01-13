美菲日3國領袖通電話 矢言深化合作關係
日本、菲律賓和美國3國領袖今天通過電話之後，馬尼拉表示，面對區域水域局勢日益緊張，3國矢言根據三邊協議進一步加強關係。
路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）、美國總統拜登及日本首相石破茂在亞洲時間今天上午舉行線上會議後，小馬可仕辦公室發布聲明指出，3國「同意加強和深化經濟、海事和技術合作」。
根據小馬可仕通訊辦公室發布的消息，小馬可仕在會議上表示：「我有信心，我們3國將繼續密切合作，維持我們在加強和深化關係方面取得的成果。」
去年4月，小馬可仕、拜登和時任日本首相岸田文雄在華盛頓首次舉行3國領袖峰會。
小馬可仕辦公室表示，拜登也讚揚小馬可仕「對中國在南海的侵略性和脅迫性活動」做出的外交反應。
日本和菲律賓分別與中國在東海和南海有領土爭議。
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