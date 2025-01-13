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不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，但石破茂日前說，他「不怎麼害怕」。

根據首相官邸官網資料，官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。

石破茂就任首相後未立即搬進公邸，而是往返眾議院議員宿舍與首相官邸通勤辦公。配合首相公邸相關檢修已完工，石破茂去年12月表示，希望盡快入住。

日本「時事通信社」報導，石破茂夫婦昨天傍晚從議員宿舍乘坐公務車出發，途中採購一些食材等物品後，就進入首相公邸。

石破茂上任後曾使用首相公邸開會，但昨天是第一次留宿。據稱，他仍會保留眾議院議員宿舍的住處。

日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，不過曾有9年時間沒有首相入住。

在公邸作為官邸時代，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。這些事件導致公邸出現鬧鬼傳聞。

石破茂2024年12月被問及公邸「鬧鬼」傳聞時回應：「我們這一代是看（漫畫）『小鬼Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。」

他還說：「如果真的看到鬼，我或許會覺得害怕，但是並不在意這件事。」

官邸 石破茂 議員

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