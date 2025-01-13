快訊

台股重挫523點！失守23,000點 投顧：建議拉回逢低擇優佈局

饗饗食安案60人送醫！8成有吃生魚片 衛生局：不排除諾羅病毒感染

洛杉磯大火的動物災民：無情烈火中如何救助動物？

澳洲總理宣布 投入611億升級網路服務

中央社／ 雪梨13日專電

澳洲總理艾班尼斯今宣布，政府將投入30億澳元（約新台幣611億元）升級國家寬頻網路（National BroadbandNetwork，NBN），以加速網路服務，並計劃在2030年前完成全面升級。

「國家寬頻網路」計畫由前工黨政府於2007年11月執政後推出，目的在提升澳洲寬頻網路的覆蓋率及速度，由政府成立的公司NBN Co負責建設與營運。儘管NBN目前已幾乎覆蓋澳洲所有地區，但部分地區在高峰時段的網路速度仍低於預期。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今宣布的30億澳元升級計畫將用於升級「光纖到節點」（FTTN）連接，以改善網路基礎設施。他強調，澳洲的家庭與企業應享有實惠的高速網路服務。

NBN Co總裁史威尼（Ellie Sweeney）表示，目前每戶家庭的數據消耗量是NBN初建時的十倍，網路已成為現代工作和生活的重要基礎設施。她指出，這項升級計畫將確保NBN能滿足未來不斷增長的網路需求。

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）表示，這項計畫將讓所有澳洲人都能享有快速、可靠且可負擔的寬頻網路服務。

隨著聯邦政府選舉逼近，艾班尼斯也強調了工黨政府將致力維持NBN的公共所有權，並批評在野聯盟可能會將其私有化，「工黨建立了NBN，只有工黨才能完成NBN。」

澳洲 網路 艾班尼斯

延伸閱讀

板殯遷不遷引爆藍議員內戰 在地里長忍痛相挺升級方案

179.9 萬元起 正25年式MAZDA CX-90 再進化 豪華科技全面升級

Audi 新莊展示中心全面升級 打造舒適與永續兼備的顧客體驗

既便宜又簡單！專家曝廚房常見1食材讓燉牛肉風味瞬間升級

相關新聞

尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

朝鮮日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）13日證實，已經向國防部與總統警護處發送配合協助公文。法律人士認為，這...

不畏鬧鬼傳聞 石破茂首度在日本首相公邸過夜

日本首相石破茂與夫人佳子昨天從東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍搬進首相公邸，並第一次在公邸過夜。這處公邸曾有「鬧鬼」傳聞，...

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

新敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

南韓流感大爆炸！肺炎相關死者遽增 殯儀館火葬場「一位難求」

韓聯社報導，南韓去年底流感疫情升溫，加上肺炎相關死者激增，導致殯儀館、火葬場一位難求，家屬不得不只能選擇停靈。

川普喊話要買讓格陵蘭身價暴漲 當地人看到獨立契機？

美國總統當選人川普揚言要買下丹麥的自治領地格陵蘭，丹麥回應說格陵蘭是非賣品，而即使丹麥願意賣，以格蘭陵享有的自治權，已非丹麥一方可決定。格陵蘭究竟要獨立、歸屬於丹麥或美國，還得由格陵蘭人自己決定，他們的意向如何？

彈劾案本周庭審 有望逮捕尹錫悅？

韓聯社等韓媒十二日報導稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）可望本周上班日第二次執行對總統尹錫悅的逮捕令。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。