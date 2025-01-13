澳洲總理宣布 投入611億升級網路服務

澳洲總理艾班尼斯今宣布，政府將投入30億澳元（約新台幣611億元）升級國家寬頻網路（National BroadbandNetwork，NBN），以加速網路服務，並計劃在2030年前完成全面升級。

「國家寬頻網路」計畫由前工黨政府於2007年11月執政後推出，目的在提升澳洲寬頻網路的覆蓋率及速度，由政府成立的公司NBN Co負責建設與營運。儘管NBN目前已幾乎覆蓋澳洲所有地區，但部分地區在高峰時段的網路速度仍低於預期。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今宣布的30億澳元升級計畫將用於升級「光纖到節點」（FTTN）連接，以改善網路基礎設施。他強調，澳洲的家庭與企業應享有實惠的高速網路服務。

NBN Co總裁史威尼（Ellie Sweeney）表示，目前每戶家庭的數據消耗量是NBN初建時的十倍，網路已成為現代工作和生活的重要基礎設施。她指出，這項升級計畫將確保NBN能滿足未來不斷增長的網路需求。

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）表示，這項計畫將讓所有澳洲人都能享有快速、可靠且可負擔的寬頻網路服務。

隨著聯邦政府選舉逼近，艾班尼斯也強調了工黨政府將致力維持NBN的公共所有權，並批評在野聯盟可能會將其私有化，「工黨建立了NBN，只有工黨才能完成NBN。」