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南韓流感大爆炸！肺炎相關死者遽增 殯儀館火葬場「一位難求」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
忠清北道清州唯一的火葬設施木蓮公園，近日預約者眾多，通常很快就達容納上限。圖／截自YTN在YT的影音
忠清北道清州唯一的火葬設施木蓮公園，近日預約者眾多，通常很快就達容納上限。圖／截自YTN在YT的影音

韓聯社報導，南韓去年底流感疫情升溫，加上肺炎相關死者激增，導致殯儀館火葬場一位難求，家屬不得不只能選擇停靈。

報導引述殯葬業消息指出，去年12月底以來，肺炎相關死亡患者人數急遽增加，與流感盛行時間相近，疑為背後原因。

忠清北道清州唯一的火葬設施木蓮公園，每日可處理22具遺體，但截至14日達到預約上限，15日也已有16組預約。

木蓮公園相關人員13日表示：「自去年12月底以來，預約突然開始爆滿，甚至有些日期的預約只需三天就額滿。」他補充，但直到上半個月還幾乎沒有這種情況。

南韓葬禮大多採「三日葬」形式，第一天遺體安置於安置室並設置靈堂，第二天入殮，第三天出殯。

由於喪事需求突然增加，許多殯儀館靈堂是緊急設置的，並且由於火葬場預約問題，不少遺族將喪禮延遲一天，改為「四日葬」，比如清州醫院殯儀館的靈堂11日已經滿了，三名死者被安置在安置室，其遺族直到第二天才設立靈堂接待前來弔唁的親友。

忠北大學醫院的殯儀館相關人員指出，現在是呼吸道疾病高發期，但肺炎作為死因的人數比往年急劇增加。他說，「我做這個工作已經十年了，除了疫情期間，這麼多遺族選擇停靈的情況還是第一次見到」。

殯儀館 火葬場 肺炎

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