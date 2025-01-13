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新加坡連3天降雨 多趟航班改道、小販生意受影響

中央社／ 新加坡13日專電

新加坡自10日起連續降雨至今，這座擁有亞太最繁忙機場的城市國家，連3天雨勢不僅影響航班往來，當地媒體報導，過去3天共有18趟飛來新加坡的航班改道；同時，大雨衝擊小販中心業者生意，卻也帶動洗衣業生意。

受季風影響，新加坡從10日上午起持續降雨至今，許多地區下起豪雨。新加坡公用事業局昨天在臉書發文表示，10日至11日新加坡降雨量最高的地區是樟宜，達255.2毫米，高於新加坡1月平均降雨量的222.4毫米。

聯合早報今天報導，過去將近3天的「長命雨」，讓不少飛來新加坡的航班改道、轉降臨近機場。

樟宜機場在報導中表示，從10日傍晚起，原定飛往樟宜機場的12趟航班，改道在其他臨近機場降落。另有6趟原本飛實裡達機場（Seletar Airport）的航班也改降其他機場，因此共有18趟航班改道。

報導指出，10日至11日中午，樟宜機場至少58趟航班的起降受延誤，包括新加坡航空、捷星亞洲等航班的起降時間受到影響。

此外，這場連續降雨也影響小販中心人潮，記者昨天下午走訪大巴窯（Toa Payoh）的一處小販中心，來往遊客或當地民眾並不多。

一家賣椰漿飯（Nasi Lemak）等料理的攤販業者告訴記者，每逢雨天，「覓食」人潮比平常少5成，更何況是連續雨勢，一早獲悉雨勢未歇，已將備用食材減半。

然而，隨著農曆新年將至，從事洗衣店工作的業者則說，年底到農曆新年期間是洗衣產業的旺季，而今年潮溼的天氣，許多人到洗衣店清大件衣物、床單，讓洗衣及烘衣需求增加、業績增長。

新加坡氣象署網站資料顯示，新加坡今天至17日仍是雨天，氣溫大約介於攝氏24度至33度，今天全島各處多雲偶有雷陣雨。

新加坡航空 樟宜機場 航班

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