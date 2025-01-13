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歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟12日同意各會員國在月底開會討論，是否要解除對敘利亞的經濟制裁。圖為卡菈斯與沙巴尼（@kajakallas via X）
歐盟12日同意各會員國在月底開會討論，是否要解除對敘利亞的經濟制裁。圖為卡菈斯與沙巴尼（@kajakallas via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

敘利亞政權正逐漸獲得國際認同！歐盟12日宣布，月底將與會員國外長開會，討論取消敘利亞制裁。自阿薩德政權垮台後，新敘利亞政權持續與周邊國家穩固關係，並呼籲西方國家取消制裁。除了歐盟以外，最主要還有美國的制裁，美國雖然仍在制裁敘利亞，但近月在人道援助上有部分放寬。

波灣峰會敲定解封

根據《半島電視台》報導，歐盟外交部長卡菈斯12日在沙烏地阿拉伯首都利雅德的波灣峰會訪問時表示，歐盟各國的外交部長將於27日討論是否要取消歐盟對敘利亞的經濟制裁。她強調，希望看到具有包容性、不要激進化、尊重女權與少數團體的敘利亞政府。沙國外長紹德則呼籲歐盟取消對敘利亞制裁。

紹德表示，取消制裁才有助解決敘利亞難民問題，還有讓敘利亞重新回到國際舞台。敘利亞新的外交部長沙巴尼，還有中東包括埃及、阿聯、卡達、巴林、伊拉克、約旦、黎巴嫩與土耳其都在利雅德開會。美國國務次卿巴斯、德國外交部長巴爾波克與英國外交部長拉米也有與會。

歐盟投票需共識決

《半島》指出，由於制裁的關係，敘利亞無法大量進口食物與藥，許多原物料與燃料都陷入短缺，且常常出現停電。目前許多大國雖尚未取消對敘利亞制裁，但態度都偏向放寬，德國、義大利與法國都曾呼籲歐盟取消對敘利亞制裁，但由於取消制裁需要所有會員國同意，就要等月底討論的狀況。

美聯社》提到，推翻阿薩德的沙姆突擊隊對外承諾，將廣邀全國不同團體與族群進行對話，以確定未來敘利亞的國家發展走向、新憲法與新選舉何時舉行。西方各國雖尚未取消經濟制裁，但已經有零星的人道援助，外界都在關注敘利亞能否從內戰中恢復。

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外交部 敘利亞 歐盟

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