海底電纜遭破壞 瑞典：將派軍艦和偵察機巡邏

瑞典今天表示，最近海底電纜遭到破壞，將派遣多達3艘軍艦和一架偵察機，來監視波羅的海重要的基礎建設和俄羅斯「影子艦隊」。

法新社報導，近月波羅的海多條海底通訊和電力電纜遭到切斷，專家和政界人士表示，這是俄羅斯策劃的混合戰爭一環。

波羅的海沿岸北大西洋公約組織（NATO）國家的領袖14日將在赫爾辛基開會，討論該地區的安全問題，北約秘書長呂特（Mark Rutte）預定出席。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）上週在聲明中表示，會議將著重討論「加強北約在波羅的海的駐守，以及因應俄羅斯影子艦隊帶來的威脅」。

芬蘭表示，北約將派遣兩艘船隻執行監控任務，而由北歐和波羅的海國家以及荷蘭組成的英國為首「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force, JEF），也表示將加強監控。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天告訴記者：「（瑞典）政府已委託瑞典武裝部隊提供最多3艘軍艦和一架ASC890空中和海上偵察機。」

去年12月25日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2電纜和4條通訊電纜遭到破壞。就在幾週前，瑞典波羅的海水域的兩條通訊電纜在11月17日至18日被切斷。

對耶誕節那起事件的懷疑，落在了油輪「鷹S」（Eagle S）上，該船隻疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」。