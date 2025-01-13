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馬拉拉籲穆斯林領袖護女權 勿合法化塔利班政府

中央社／ 伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導

諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）今天呼籲穆斯林領袖展現真正的領導力，阻止阿富汗塔利班侵犯女性權利，不要合法化塔利班政府。

綜合法新社與路透社報導，馬拉拉在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一場倡導伊斯蘭國家女孩受教權的峰會上說：「不要合法化他們（塔利班）。」

現年27歲的馬拉拉說：「作為穆斯林領袖，現在是發出聲音、運用力量的時刻。你們可以展現真正的領導力，展現真正的伊斯蘭。」

這場為期兩天的峰會得到「穆斯林世界聯盟」（MWL）支持，吸引數十個以穆斯林人口居多數國家的部長與教育官員參加。

馬拉拉也盼穆斯林領袖支持將性別隔離定為國際法罪行，並公開譴責阿富汗塔利班不當對待婦女與女童。

馬拉拉在伊斯蘭馬巴德演講時表示：「在阿富汗，整整一個世代女孩們的未來將遭剝奪。」

馬拉拉要求學者「公開質疑和譴責塔利班的壓迫性法律」，同時籲請政治領袖支持將性別隔離列為國際法中的危害人類罪。

阿富汗是世界上唯一禁止女性上中學和大學的國家。

塔利班政府自2021年重新掌權以來，實施極為嚴格的伊斯蘭教法，聯合國稱之為「性別隔離」。

馬拉拉在峰會上表示：「簡單來說，塔利班不把女性視為人…他們用文化與宗教藉口來掩蓋自己的罪行。」

馬拉拉也強調葉門、蘇丹與加薩（Gaza）戰爭對學校教育的影響。她說：「在加薩，以色列重創整個教育體系…我將持續譴責以色列違反國際法和人權的行為」。

巴基斯坦國家電視台PTV剪掉馬拉拉演講的部分內容，她間接提到巴基斯坦於2023年啟動的大規模驅逐計畫。這項計畫導致數十萬名阿富汗人在被逮捕的威脅下離開巴基斯坦。

馬拉拉在峰會上提到：「我無法想像1名阿富汗女孩或1名阿富汗婦女被迫回到那個否定她們未來的體系中。」這段話在播出時被切掉。

塔利班 阿富汗

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