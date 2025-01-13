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尹錫悅二次逮捕將近？傳總統警護處內部不滿升溫擬抗命棄尹

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅於首爾漢南洞官邸前，8日出動車陣防禦可能遭公調處逮捕。法新社
南韓總統尹錫悅於首爾漢南洞官邸前，8日出動車陣防禦可能遭公調處逮捕。法新社

朝鮮日報報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）13日證實，已經向國防部與總統警護處發送配合協助公文。法律人士認為，這說明公調處即將展開對總統尹錫悅的第二次逮捕行動。不具名警護處人員說，「大家都很累，希望尹錫悅被逮捕」。

公調處在給國防部的公文中說，若警護處國軍士兵，如33軍事警察警衛隊、第55警衛團，阻撓逮捕行動或利用車輛阻擋，可能會因妨礙特殊公務、妨礙致傷與濫用職權遭受刑事處罰。公調處強調，如果執行過程發生人員或物品損害，可能會承擔國家賠償（損害賠償）等民事責任。

公調處也向總統警護處指揮部，包括警備安全本部長、警護本部長、計畫管理室長等6名高層發送了公文。這些高層官員被告知，阻礙合法逮捕令可能面臨與前述相同指控。

不只如此，公調處在公文中指出，根據《國家公務員法》和《公務員退休金法》，這些人可能會失去公務員資格，並有回聘限制、限制領取退休金等不利後果。

公文中說，人員即使不遵從上級命令阻擋逮捕，不會受害。

另外，南韓MBC電視台訪問警護處人員指出，對峙氣氛持續，內部普遍表達厭倦，「大家都很累，希望尹錫悅被逮捕」。他提到，「大家都清楚從法律上來說，這構成妨礙公務執行，但由於這是忠誠的組織，很難違抗命令」。

內部人員向MBC記者描述，這樣的情況已經持續2至3周，值勤期間休息時間很少。

內部人員更直言，一旦面臨第二次逮捕行動，「人員會嘗試組成防禦陣型，但不會做得太過火」，他還說，「大家可能會討論發動抵制，或者請年假避開」。

公務員 國防部 尹錫悅

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