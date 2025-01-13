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義大利釋放伊朗無人機專家 拒絕美國引渡要求

中央社／ 羅馬13日專電

伊朗日前釋放義大利女記者沙拉，義大利司法部長12日下令釋放伊朗無人機專家阿貝迪尼。阿貝迪尼遭美國通報涉嫌恐怖主義、要求引渡受審，義國政府12日拒絕美國引渡要求，阿貝迪尼立刻獲釋並已返抵伊朗。

今年38歲的阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad）去年12月16日因美國政府通報涉嫌支持恐怖主義等多項罪名，在義大利米蘭機場遭逮捕拘禁，等候義大利法院裁決是否將他引渡赴美受審。伊朗政府去年12月19日突然逮捕一名到當地採訪的義大利女記者沙拉（Cecilia Sala），被認為意在「換囚」。

義大利政府積極透過外交與情報管道斡旋，梅洛尼4日無預警飛往美國候任總統川普的私人渡假村，會談重點之一就是「營救沙拉」。沙拉8日獲得伊朗當局釋放、返抵義大利，部分義國媒體當時曾報導，義大利政府同意釋放阿貝迪尼作為交換，但義國官方未證實。

在沙拉獲釋數日後，義大利司法部長諾迪歐（CarloNordio）12日通知米蘭法院，他表示義大利司法部不認為具備引渡阿貝迪尼到美國受審的充分條件，米蘭法院據此向外宣布，依法已沒有繼續拘留阿貝迪尼的理由，當場將阿貝迪尼釋放。

阿貝迪尼具瑞士居留證，他去年是到義大利轉機前往瑞士時被捕，他獲釋後未前往瑞士，反選擇搭機直飛伊朗，他搭乘的班機在12日傍晚6時左右抵達伊朗首都德黑蘭。伊朗政府同步發布訊息表示，感謝司法與情報單位交涉，讓阿貝迪尼獲得釋放。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，阿貝迪尼遭美國指控支持伊朗革命衛隊（Pasdaran），並與一名在美國被捕的同夥，從美國出售電子零件到伊朗，違反美國對伊朗的出口管制與制裁規定。

報導稱，阿貝迪尼綽號「無人機人」，2011年與2名合夥人創立公司，2015年在瑞士洛桑擔任研究員，同時從事導航系統零組件貿易，這些零組件可用於軍用無人機。他開發出無人機微型遙控器後，2018年在瑞士成立新公司，與另一名在美同夥為伊朗革命衛隊提供技術支援。

阿貝迪尼否認美方對他的相關指控，他要求米蘭法院將他改以電子腳銬居家拘禁，米蘭法院原訂在15日裁定是否允許阿貝迪尼居家拘禁，但在義大利司法部長12日決定不向美國引渡阿貝迪尼後，阿貝迪尼獲當場釋放，米蘭法院原訂15日舉行的審判也已取消。

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