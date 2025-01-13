快訊

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

熱帶風暴遠離 暴雨水患襲法國馬約特島威脅未解除

中央社／ 馬約特島馬穆楚12日綜合外電報導

官員今天指出，儘管侵襲法國印度洋屬地馬約特島的熱帶風暴持續遠離，當地所受威脅尚未解除。氣旋迪克拉迪為當地帶來暴雨和水患，並在馬達加斯加造成3人罹難。

法新社報導，馬約特島（Mayotte）堪稱法國最貧窮省分，棲身簡陋小屋的許多當地人去年12月中旬才深受氣旋奇多（Cyclone Chido）衝擊。

法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）說：「熱帶風暴對馬約特島造成劇烈衝擊。」所幸根據馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville），當地未傳人員死傷。

氣旋迪克拉迪（Cyclone Dikeledi）昨晚侵襲馬達加斯加北海岸後，威力減弱為熱帶風暴，現正朝向去年12月遭到奇多侵襲而釀120人喪生的莫三比克而去。

法國氣象局（Meteo France）指出：「它正在遠離這座島嶼。」

官員表示，昨晚對馬約特島發布的紅色警戒將持續到明天晚間。

法國 風暴

延伸閱讀

各國皆出現少數政府 朝野對立、政局動盪

非裔女導瞄準奧斯卡！親曝狂得獎原因：電影就是政治

影／修鞋師內急 英女皇加冕選用法國頂級品牌女鞋遭撿走

烏克蘭「基輔安妮旅」赴法受訓 法國軍方：數十名落跑當逃兵

相關新聞

彈劾案本周庭審 有望逮捕尹錫悅？

韓聯社等韓媒十二日報導稱，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）可望本周上班日第二次執行對總統尹錫悅的逮捕令。

日外相岩屋毅將出席川普就職典禮 協調日美領袖會談

日本外相岩屋毅今天在日本放送協會（NHK）節目中表示，他將出席下週舉行的美國新任總統川普就職典禮，並將協調日本首相石破茂...

菲律賓海岸防衛隊強化南海部署 以「挑戰」意圖改變現狀的陸海警船

菲律賓當局今天表示，已部署1艘海岸防衛隊艦艇，以「挑戰」意圖在南海爭議水域「改變現狀」的中國海警船

11友邦參與！日本空降部隊千葉縣演訓 助益實現印太願景

日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」今天在千葉縣習志野演習場舉行演訓，有11國友邦派員參與，創新高紀錄。日本防衛大...

「德美共同點遠多於衝突」德下屆總理熱門人選梅爾茨：應在歐洲層面先達成共識

德國下一任總理的熱門人選、基民盟主席弗裡德裡希‧梅爾茨呼籲制定共同的歐洲戰略，以應對1月20日開始的川普的第二任期…

捷克西北部餐廳驚傳氣爆！目擊者稱「加熱器翻倒釀災」 已6死8傷

捷克緊急救難當局今天表示，國內西北部城市摩斯特（Most）一家餐廳發生氣爆，不僅造成6人死亡，該棟建築物也起火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。