克羅埃西亞大選決選 出口民調：現任總統壓倒性勝出

克羅埃西亞今天舉行總統大選決選，根據出口民調，現任總統米蘭諾維奇以壓倒性票數擊敗保守派對手，連任成功。

法新社報導，據國營克羅埃西亞廣播電視台（HRT）公布的出口民調，米蘭諾維奇（ZoranMilanovic）獲77.86%選票，獲中間偏右的克羅埃西亞民主聯盟（HDZ）支持的普里莫拉奇（DraganPrimorac）得票率為22.14%。

克羅埃西亞總統的角色大體上屬儀式性質，但若米蘭諾維奇大勝的結果確立，那將標誌克羅埃西亞民主聯盟和黨籍總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）一大挫敗。米蘭諾維奇和普蘭科維奇在這個巴爾幹半島國家政壇中是死對頭。

以敢言著稱的米蘭諾維奇於兩週前首輪選舉中取得幾乎可以直接當選的逾49%選票。決選的正式結果定今天稍晚公告。

克羅埃西亞是歐洲聯盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，人口約380萬人，大選登場之際正苦於通貨膨脹飆升、貪腐橫行和勞力短缺等問題。

選委會表示，當地時間下午3時30分，也就是投票截止之前兩個半小時，投票率為近35%，較首輪選舉當天同一時間的投票率略低。