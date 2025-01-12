日外相岩屋毅將出席川普就職典禮 協調日美領袖會談
日本外相岩屋毅今天在日本放送協會（NHK）節目中表示，他將出席下週舉行的美國新任總統川普就職典禮，並將協調日本首相石破茂與川普的日美領袖會談。
岩屋毅提到川普就職典禮時表示，「希望與即將上路的川普政權建立穩固的信賴關係。由於收到了就職典禮的邀請，因此決定參加。」
他還表示，「希望能與被提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）舉行會談，並與即將上任的新政府成員會面，為石破總理大臣訪美，以及日美領袖會談做好充分準備。」
另一方面，針對川普計劃提高關稅，岩屋毅表示，「如果提高關稅，將會引發報復性關稅，導致國際經濟萎縮。這麼做能否實現雙贏，值得深思」。
岩屋毅表示，他將會透過說明日本對美國經濟的貢獻，以及與盟國合作等措施，促使美國冷靜應對。
此外，當被問及如果川普要求日本進一步增加防衛費時將如何應對。岩屋表示，日本政府已經盡了最大努力，他將會繼續爭取對方理解。
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